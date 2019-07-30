Вот наступит осень - с Хаматовой мы спросим!

Угодить телезрителю все сложнее. Многие сбежали в интернет и носа не кажут - не дозовешься. Оставшиеся часто требуют привычную баланду - попроще, попонятней. А продюсерам, может, уже и самим невмоготу делать бесконечный «Дом-2» и дурацкие мелодрамы. Удивлять же хочется, чтобы р-р-раз! - и набрать рейтингов полные карманы вопреки трендам и текущей ситуации. Хотя совсем без компромиссов, конечно, не обойтись.

Осень с ее новым сезоном все ближе - уже можно разглядеть, чем вкусненьким нас будут подманивать к экрану на этот раз.

Сериалы с претензией

«Зулейха открывает глаза»

Россия 1

Роль Зулейхи может стать для Хаматовой ключевой в карьере. Фото: Канал «Россия 1»

Уникальность опубликованной четыре года назад книги Гузель Яхиной об ужасах раскулачивания в том, что это действительно большой роман, написанный крайне одаренным человеком, при этом он понятен и близок самому массовому читателю, его текст языково прост и предельно кинематографичен. «Зулейха...» - выдающееся произведение, спрятанное в оболочку женского чтива в мягкой обложке, так что экранизация именно для этого канала более чем оправдана.

В главной роли истории, «прославляющей любовь и нежность в аду», как написала Улицкая, - Чулпан Хаматова. Актриса татарка, что в данном случае просто необходимо, но у нее карие, а не зеленые глаза, как много раз написано в романе, что вызвало недовольство поклонников творчества Яхиной. Хотя, может, линзы наденет? Если ничего не испортят, у проекта есть все шансы стать сериалом года.

«Хорошая жена»

НТВ

В оригинале героиню звали Алисия, а у нас - Алиса (Александра Урсуляк). Фото: НТВ

Давно обещанная адаптация популярного американского проекта про домохозяйку, внезапно ставшую адвокатом, после того как ее муж попал за решетку. У них героиню зовут Алисия, у нас Алиса. На эту роль пригласили Александру Урсуляк (в первоисточнике играла Джулианна Маргулис). В общем, как минимум сравнивать два проекта довольно интересно. В роли непутевого мужа Александр Домогаров, который был отчаянно плох в недавнем «Зорге» и обязан хотя бы попробовать реабилитироваться. Также в ролях Дмитрий Миллер, Марина Зудина, Сабина Ахмедова, Алексей Барабаш, Галина Польских.

«Триггер»

Первый

Проект еще не вышел, а Максима за границей уже прославил. Фото: Первый канал

Сериал наш зритель еще не видел, а его уже купили несколько стран, в США намерены снять свою версию, куда, по слухам, даже пригласили на небольшой эпизод Максима Матвеева, сыгравшего главную роль в российском оригинале. Его герой - психолог, который оскорбляет, унижает пациентов, чтобы вывести их из зоны комфорта: это у него лечение такое. Но однажды перегибает палку, пациент решается на суицид, и тут начинается самое интересное. Сериал с энтузиазмом возят по телеярмаркам, все аплодируют - дай бог, и у нас его наконец покажут.

Разрыв шаблонов

«Историческое интервью»

ТВ-3

Ксения Собчак берет интервью у реально существовавших, но давно почивших персонажей, те отвечают прямыми цитатами из собрания своих сочинений, и это все красиво перекликается со злобой дня. Пилотный выпуск снимали с Лениным, в которого не без успеха перевоплотился Евгений Стычкин.

Идея насколько блестящая, настолько же обреченная: ну кого сейчас интересует Ленинь? Даже дискуссия «похоронить - пусть лежит» большинству наскучила. Наконец его труды - одни из самых занудных книг в мире. А главное, все притянуто за уши: понятно же, что вопросы подгоняют под ответы, а Собчак - сама Собчак! - тут в роли статиста, говорящей головы, которая читает чужой текст с листа.

С другой стороны, снимает проект Наталья Мещанинова - один из самых ярких молодых российских режиссеров. «Историческое интервью» хорошо укладывается в новую концепцию ТВ-3: вроде мистика, но в то же время свежо и умно, не то что раньше.

Вид сбоку

«План Б»

ТНТ

Тимур и Ольга давно и близко дружат. Фото: instagram.com

Высосав все соки из «Холостяка» и «Замуж за Бузову», канал готовит новое, но на самом деле все то же блюдо. Теперь героев два: Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Оба не сумели обрести вторую половину на предыдущих шоу, так что теперь будут искать партнера друг для друга. А не найдут, сами поженятся - нет, это не шутка, так по сценарию положено.

Российские матримониальные шоу насквозь пропитаны лицемерием: герои делают вид, что выбирают, претенденты - что в самом деле влюблены в звезду, а не пришли торговать лицом в федеральном эфире. Первые не без цинизма отрабатывают контракт, вторые лелеют мечту если уж не кардинально прославиться, так хоть подрастить чуток аудиторию в Инстаграме. Никто и никогда не женится. Но зрителю-то нравится. Тогда отчего ж.

«Форт Боярд»

СТС

Теперь Шнуров может рассказывать, что у него в ногах сам Светлаков валялся. Фото: instagram.com

Придумать новый, по-настоящему хороший формат получается нечасто. В какой-то момент, облажавшись с очередной премьерой, кто-нибудь обязательно скажет: «а помните, была такая классная передача...» Так на СТС решили реанимировать «Форт Боярд», где звезды выполняют требующие отваги и ума задания в старой крепости у побережья Франции. Сработает ли это? Не факт. Это шоу в России полюбили в 1998 году, когда русский зритель не был избалован подобными зрелищами. Оно имело успех, но не зря же выходило с перерывами, а шесть последних лет его не было вообще.

СТС отчаянно бьется за зрителя, отсюда участники в диапазоне от кумирши пенсионеров Розы Сябитовой до самой Ольги Бузовой. В ведущих Сергей Шнуров - хоть он и поистрепался в впоследнее время в безобразной сваре с Ксенией Собчак, но еще о-го-го.

Реанимация старых программ - наклевывающийся тренд: в прошлом сезоне более-менее успешно на ТВ-3 прошел возрожденный «Последний герой».