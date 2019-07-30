2019-07-29T23:45:17+03:00
Спорт

Квят взлетел на подиум после рождения дочки

Российский гонщик ловко приноровился к дождю на слабой машине
Георгий ШАКОВ
Поделиться:
Келли, дочь знаменитого пилота Нельсона Пике, родила Даниилу ребенка. Фото: instagram.com/danydk1Келли, дочь знаменитого пилота Нельсона Пике, родила Даниилу ребенка. Фото: instagram.com/danydk1
Изменить размер текста:

Гонки «Формулы-1» в последние годы считаются довольно предсказуемыми. Минимум обгонов, победитель часто известен заранее, телерейтинги падают…

Прошедший Гран-при Германии стал исключением. Дождь обрушился на легендарную трассу Хоккенхаймринг, где когда-то коллекционировал победы Михаэль Шумахер, и возродил истинную гоночную страсть. Пилоты были вынуждены выйти из зоны комфорта. Наконец-то главным стало гоночное мастерство спортсменов, а не мощь машин.

Даниил Квят стартовал в Германии с четырнадцатой позиции, ничто не предвещало успеха. С первых кругов пилоты словно вернулись в 90-е, когда часто до финиша доезжали единицы. Фавориты вылетали один за другим. Чемпион Льюис Хэмилтон едва добрался до пит-стопа, а пилот «Феррари» Шарль Леклер и вовсе застрял в гравии.

Квят после волны сходов и нескольких зрелищных обгонов оказался на втором месте, но за два круга до финиша не смог сдержать «Феррари» четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Подиум Квята - четвертый в истории для российских пилотов «Формулы-1». Первопроходцем в 2011 году стал Виталий Петров. Сам Квят был вторым в Венгрии в 2015 году и третьим в Китае сезон спустя.

КСТАТИ

На пресс-конференции Даниил Квят подтвердил, что в ночь перед гонкой у него родилась дочка от его девушки Келли. Российский пилот уже несколько лет состоит в отношениях с дочерью легендарного гонщика «Формулы-1» Нельсона Пике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Конгрессмены призвали Трампа «немедленно» ввести новые санкции против России
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Порошенко
Financial Times: Россия создала передовую систему налогообложения
Жертвами стрелка в Калифорнии стали двое детей и молодой человек
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 заключенных
В Совфеде оценили идею команды Зеленского создать русскоязычный канал
Япония хочет стать партнером программы создания истребителей F-35
Двое американских военных погибли в Афганистане
В администрации Зеленского назвали способ "возвращения" Крыма
В Великобритании зафиксирован абсолютный температурный рекорд
Вучич поблагодарил россиян за подаренные Сербии бронетранспортеры
Россия показала ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе
Свыше 400 жителей Японии госпитализированы из-за аномальной жары
В ДТП с автобусом в Черногории пострадал 41 человек
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августа
Порошенко отказался от государственной охраны
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии
МИД предупредил россиян о повышенной активности вулкана на Сицилии
Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане
В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника