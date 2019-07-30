Квят взлетел на подиум после рождения дочки

Гонки «Формулы-1» в последние годы считаются довольно предсказуемыми. Минимум обгонов, победитель часто известен заранее, телерейтинги падают…

Прошедший Гран-при Германии стал исключением. Дождь обрушился на легендарную трассу Хоккенхаймринг, где когда-то коллекционировал победы Михаэль Шумахер, и возродил истинную гоночную страсть. Пилоты были вынуждены выйти из зоны комфорта. Наконец-то главным стало гоночное мастерство спортсменов, а не мощь машин.

Даниил Квят стартовал в Германии с четырнадцатой позиции, ничто не предвещало успеха. С первых кругов пилоты словно вернулись в 90-е, когда часто до финиша доезжали единицы. Фавориты вылетали один за другим. Чемпион Льюис Хэмилтон едва добрался до пит-стопа, а пилот «Феррари» Шарль Леклер и вовсе застрял в гравии.

Квят после волны сходов и нескольких зрелищных обгонов оказался на втором месте, но за два круга до финиша не смог сдержать «Феррари» четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Подиум Квята - четвертый в истории для российских пилотов «Формулы-1». Первопроходцем в 2011 году стал Виталий Петров. Сам Квят был вторым в Венгрии в 2015 году и третьим в Китае сезон спустя.

КСТАТИ

На пресс-конференции Даниил Квят подтвердил, что в ночь перед гонкой у него родилась дочка от его девушки Келли. Российский пилот уже несколько лет состоит в отношениях с дочерью легендарного гонщика «Формулы-1» Нельсона Пике.