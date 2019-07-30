Кино и судьи

Настоящая премьера VAR (система видеоповторов в футболе) в России прошла во время дерби ЦСКА и «Локомотива». Главный арбитр матча Владислав Безбородов дважды отправлялся смотреть в монитор, и каждый раз его решения вызывали вопросы у одной из команд. Сначала судья отменил штрафной и не поставил пенальти за игру рукой защитника «Локомотива» Дмитрия Живоглядова. Во втором моменте рефери только после просмотра момента назначил одиннадцатиметровый за фол Мурило на Федоре Чалове. Гол с пенальти так и остался единственным в матче, а VAR смело можно называть главным действующим героем. Тренеры и игроки ЦСКА после матча признавали, что, если бы не система видеоповторов, они бы, скорее всего, остались без победы.

В противостоянии «Зенита» в Оренбурге с одноименным клубом система VAR не работала (она действует пока на выборочных играх). И самый известный арбитр в России Сергей Карасев принял несколько спорных решений. Представители «Оренбурга» считают, что не стоило назначать пенальти в их ворота за игру рукой (момент действительно крайне спорный), при этом сами претендовали на два одиннадцатиметровых. «Зенит» акцентирует внимание на незасчитанном голе Ерохина, который был отменен из-за игры рукой, но на повторе видно, что мяч попал в грудь.

В дальнейшем количество матчей в одном туре РПЛ с VAR будет увеличиваться.