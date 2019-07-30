2019-07-30T00:05:06+03:00
Анекдоты

Психоаналитик - это человек, который за ваши деньги даст вам советы, которые вы другим уже давали бесплатно

Поделиться:
Изменить размер текста:

- Шеф, я хотел спросить вас кое о чем. Антон Ильич скончался, так не мог бы я занять его место?

- Я согласен. Договоритесь с похоронным бюро.

* * *

На почте лысоватый мужчина средних лет стоит у прилавка и методично ставит штампик «С любовью» на ярко-розовые конверты с изображением сердечек. Потом он достает флакончик и начинает на конверты прыскать духами. Любопытный посетитель подходит к нему и спрашивает, что это он делает.

- Я отправляю тысячу открыток к Дню святого Валентина с надписью «Угадай, от кого?».

- Но зачем?

- А я адвокат по бракоразводным делам...

* * *

Мой муж, который только что свозил меня в парикмахерскую (туда и обратно), в лифте задумчиво оглядел меня и спросил:

- Ты что, подстриглась?

* * *

Родители с детства заставляли меня есть петрушку, укроп и пить отвар цикория для здоровья. Поэтому по прошествии стольких лет я чувствую себя отлично, съехав от родителей.

* * *

У одного из королей Саудовской Аравии было 45 сыновей. Страшно представить, в каком состоянии доходили вещи до младшего.

* * *

- Папа, а у бабушки Клавы какое полное имя?

- Клавдия.

- Блин, а мы с пацанами поспорили, что Клавиатура!

* * *

Алкаш набухался до чертиков, уснул мертвым сном и проспал конец света. Просыпается, выходит на улицу - небо черное, вокруг никого, ни единой души, зато все магазины открыты, на полках - тысячи бутылок спиртного...

- Значит, все-таки в рай...

* * *

Говорят, Гринпис категорически против шахмат. Ведь в них коней едят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Конгрессмены призвали Трампа «немедленно» ввести новые санкции против России
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Порошенко
Financial Times: Россия создала передовую систему налогообложения
Жертвами стрелка в Калифорнии стали двое детей и молодой человек
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 заключенных
В Совфеде оценили идею команды Зеленского создать русскоязычный канал
Япония хочет стать партнером программы создания истребителей F-35
Двое американских военных погибли в Афганистане
В администрации Зеленского назвали способ "возвращения" Крыма
В Великобритании зафиксирован абсолютный температурный рекорд
Вучич поблагодарил россиян за подаренные Сербии бронетранспортеры
Россия показала ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе
Свыше 400 жителей Японии госпитализированы из-за аномальной жары
В ДТП с автобусом в Черногории пострадал 41 человек
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для проведения митинга 3 августа
Порошенко отказался от государственной охраны
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к семи годам колонии
МИД предупредил россиян о повышенной активности вулкана на Сицилии
Военно-морские силы России и Ирана проведут учения в Индийском океане
В Генассамблее ООН рассчитывают на Россию как на надежного союзника