Мифы и правда об онлайн-кассах

Специальное оборудование теперь обязаны использовать почти все организации и индивидуальные предприниматели. В Федеральной налоговой службе отмечают: торговля в стране стала более прозрачной, а платежи в бюджет повысились. Но есть и недовольные нововведениями. Некоторые эксперты считают, что от новой контрольно-кассовой техники (ККТ) больше минусов, чем плюсов. В частности, страдает малый бизнес, развитие которого является национальным приоритетом. «КП Капитал» решил ответить на основные вопросы предпринимателей.

Вопрос № 1

«А если маленький магазин в деревне, там тоже касса нужна?»

Ответ прост. Такой магазин вообще может работать без кассы. Исключение есть в Федеральном законе № 54 (статья 2, пункт 3). Там говорится, что магазины в труднодоступных регионах (их перечень должен быть утвержден на уровне региона) могут не применять контрольно-кассовую технику. Но по просьбе клиента обязаны выдавать ему бумажный чек.

Вопрос № 2

«ТСЖ, спортивные кружки и дома культуры теперь будут штрафовать?»

Как выясняется, нет. Для некоторых категорий организаций сделаны исключения. Они могут не использовать кассовую технику, если получают деньги безналичным путем. В список входят жилищные кооперативы и товарищества собственников жилья, образовательные и спортивные учреждения, дворцы культуры и дома народного творчества. Но если деньги принимаются наличными, тогда онлайн-касса все же нужна.

Вопрос № 3

«У микробизнеса каждый рубль на счету, а налоговая вынуждает кассу покупать. Кто вернет эти деньги?»

Современная контрольно-кассовая техника действительно стоит от 10 - 12 тысяч рублей, а некоторые модели могут обойтись в 30 - 40 тысяч. Но микробизнесу достаточно и самой простой модели, переплачивать в большинстве случаев нет смысла. При этом расходы на кассу можно вернуть. На покупку онлайн-ККТ действует налоговый вычет - до 18 тысяч рублей. По данным производителей, сейчас 69 из 174 включенных в реестр моделей стоят в пределах этой суммы. Причем вернуть деньги можно за любое количество купленных аппаратов с фискальным накопителем. Перечень касс бюджетного сегмента есть на сайте ФНС России.

Вопрос № 4

«Онлайн-касса только усложняет работу малого бизнеса…»

На самом деле наоборот. Благодаря введению онлайн-системы произошла отмена всех 9 форм отчетности, которые сопровождали применение кассы. Кроме того, теперь не надо платить за техническое обслуживание и необязательно печатать чек. Фактически отменена 5-дневная процедура регистрации с походом в инспекцию - касса верифицируется за 5 минут через личный кабинет на сайте ФНС. И ее можно применять сразу. Более того, ФНС и Минфин думают над тем, чтобы освободить налогоплательщиков, работающих на упрощенке (по системе «6% с дохода»), от подачи декларации. Налоговики будут сами формировать сумму налога. Вся информация для этого у них есть.

Вопрос № 5

«Теперь проверок будет еще больше?»

Введение онлайн-касс, наоборот, позволяет государству экономить на проверках. Если у компании или ИП все прозрачно, налоговая ими не заинтересуется. Малый бизнес почти выведен из зоны риска. Число проверок упало в четыре раза: со 130 тысяч в 2016 году до 35 тысяч в 2018 году. Ни о какой палочной системе речи не идет. Налоговый инспектор выезжает на проверку, только когда вероятность нарушения стремится к 100%.

СПРАВКА

«КП КАПИТАЛ»

Онлайн-кассы начали внедрять с 2016 года. Процесс был поэтапным. С 1 июля этого года закон вступил в силу для предпринимателей на ЕНВД. Сейчас онлайн-кассы обязаны иметь почти все компании и предприниматели, занимающиеся розничной торговлей. Отсрочку до 2021 года получили только ИП, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги и не имеют при этом наемных работников.

КСТАТИ

Впереди Европы всей

Россия одной из первых внедрила современную систему онлайн-касс. После этого налоговики в нескольких странах Европы стали реформировать свои системы и приезжать учиться у российских коллег. Нашу систему признали лучшей в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), наши специалисты сейчас разрабатывают международные рекомендации для других стран. А для российской экономики информация, приходящая в онлайн-режиме, является уникальным ресурсом, который позволяет оценивать ситуацию в стране и оперативно принимать важные решения.

Российские налоги в разрезе

9,5 трлн рублей поступило в консолидированный бюджет РФ за первые пять месяцев 2019 года (+15,7%)

5,1 трлн рублей получил федеральный бюджет (+15,7%)

Более 2,2 трлн рублей - налог на прибыль (+28,9%)

1,6 трлн рублей - НДС (+13,1%)

1,5 трлн рублей - НДФЛ (+9,9%)

2,7 трлн рублей - страховые взносы (+10,2%)

По данным ФНС.