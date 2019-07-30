Супер-Земля и два мини-Нептуна: добыча нового «охотника за планетами»

NASA сообщило об уникальной находке. Орбитальный телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) - новейший «охотник за планетами» (newest planet hunter), как его называют в самом американском космическом агентстве — обнаружил три штуки разом в одном месте. Разглядел в системе TOI-270, расположенной в 73 световых годах от Земли в созвездии Золотой Рыбы.

Планеты вращаются вокруг красного карлика М-класса, который в два раза меньше нашего Солнца. Греет слабо, но им хватает тепла с избытком — планеты, обозначенные «в», «с» и «d» находятся очень близко от своего карлика.

На планете «в» - первой от своего светила - очень жарко, в среднем 254 градуса по Цельсию. По размеру это супер-Земля — планета на четверть больше нашей и почти в 2 раза тяжелее. Год тут заканчивается быстро - меньше 4 земных суток.

На планетах «с» и «d» прохладнее. На одной — около 150 градусов, на другой — 67. Планета «с» больше Земли в 2,1 раза, «d» - в 2,4 раза. Их массы соответственно 5 и 7 земных.

Ученые, считают, что «с» и «d» похожи на наш Нептун. Только в миниатюре. Эдакие мини-нептуны. И эти планеты стремительные — на одной год длится 5,7 земных суток, на другой - 11,4. Ничего похожего на них в Солнечной системе нет. Тем обнаруженные планеты и интересны ученым, которые хотели бы узнать, как образуются подобные космические объекты.

Обнаруженные планеты мало подходят для жизни. Но крайняя все же оставляет шансы.

Жизни в системе TOI-270 скорее всего нет — по крайней мере на обнаруженных планетах. Уж очень они горячи. Но не исключено, что в процессе дальнейших наблюдений там найдутся и другие планеты, расположенные дальше от светила, с более пристойными условиями.

По словам Максимилиана Гюнтера (Maximillian Guenther) — ведущего исследователя миссии TESS из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology), звезда TOI-270 спокойная, близкая, довольно яркая, наблюдать за ней удобно равно, как и искать признаки жизни на ее планетах или на спутниках этих планет.

Система TOI-270 в сравнении с системой Юпитера, на спутниках которого возможна жизнь.

Результаты наблюдений, которые имеются на сегодняшний день, обнародованы в журнале Nature Astronomy.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

В поисках иной жизни

Орбитальный телескоп TESS разработали специалисты Массачусетского технологического института. Запустили его 18 апреля 2018 года.

TESS пришел на смену космическому телескопу «Кеплер» (NASA’s Kepler Space Telescope), который с мая 2009 года был нацелен на один из участков Млечного пути.

Искать планеты у других звезд «новейший охотник за планетами» будет так же, как и его предшественник - посредством так называемого транзитного метода. То есть будет следить, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется, когда по диску звезды проходят планеты. По колебаниям яркости астрономы и определяют их наличие.

Основная цель миссии TESS - искать каменистые планеты в радиусе 200 световых лет от Земли. В первую очередь те, которые расположены в обитаемой зоне — на комфортном расстоянии от своего светила, там, где вода может находиться в жидком виде.

С помощью TESS ученые планируют обследовать более полумиллиона звезд и открыть не менее 20 тысяч новых планет, 5 процентов из которых окажутся похожими на Землю.

До 18 июля 2019 года TESS сканировал южное небо — фотографировал 13 секторов размером 24 на 96 градусов. Тратил на каждый по 27 дней.

До июля 2020 года TESS сосредоточится на северной части небесной сферы.

Если в обозримом пространстве Вселенной есть жизнь, то телескоп ее найдет.