2019-07-30T17:06:39+03:00
Наука

Супер-Земля и два мини-Нептуна: добыча нового «охотника за планетами»

Обнаруженные планеты, совершенно не похожие на те, которые имеются в Солнечной системе
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Число иных миров множится день ото дня.Число иных миров множится день ото дня.
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NASA сообщило об уникальной находке. Орбитальный телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) - новейший «охотник за планетами» (newest planet hunter), как его называют в самом американском космическом агентстве — обнаружил три штуки разом в одном месте. Разглядел в системе TOI-270, расположенной в 73 световых годах от Земли в созвездии Золотой Рыбы.

Планеты вращаются вокруг красного карлика М-класса, который в два раза меньше нашего Солнца. Греет слабо, но им хватает тепла с избытком — планеты, обозначенные «в», «с» и «d» находятся очень близко от своего карлика.

На планете «в» - первой от своего светила - очень жарко, в среднем 254 градуса по Цельсию. По размеру это супер-Земля — планета на четверть больше нашей и почти в 2 раза тяжелее. Год тут заканчивается быстро - меньше 4 земных суток.

На планетах «с» и «d» прохладнее. На одной — около 150 градусов, на другой — 67. Планета «с» больше Земли в 2,1 раза, «d» - в 2,4 раза. Их массы соответственно 5 и 7 земных.

Ученые, считают, что «с» и «d» похожи на наш Нептун. Только в миниатюре. Эдакие мини-нептуны. И эти планеты стремительные — на одной год длится 5,7 земных суток, на другой - 11,4. Ничего похожего на них в Солнечной системе нет. Тем обнаруженные планеты и интересны ученым, которые хотели бы узнать, как образуются подобные космические объекты.

Обнаруженные планеты мало подходят для жизни. Но крайняя все же оставляет шансы.

Обнаруженные планеты мало подходят для жизни. Но крайняя все же оставляет шансы.

Жизни в системе TOI-270 скорее всего нет — по крайней мере на обнаруженных планетах. Уж очень они горячи. Но не исключено, что в процессе дальнейших наблюдений там найдутся и другие планеты, расположенные дальше от светила, с более пристойными условиями.

По словам Максимилиана Гюнтера (Maximillian Guenther) — ведущего исследователя миссии TESS из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology), звезда TOI-270 спокойная, близкая, довольно яркая, наблюдать за ней удобно равно, как и искать признаки жизни на ее планетах или на спутниках этих планет.

Система TOI-270 в сравнении с системой Юпитера, на спутниках которого возможна жизнь.

Система TOI-270 в сравнении с системой Юпитера, на спутниках которого возможна жизнь.

Результаты наблюдений, которые имеются на сегодняшний день, обнародованы в журнале Nature Astronomy.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

В поисках иной жизни

Орбитальный телескоп TESS разработали специалисты Массачусетского технологического института. Запустили его 18 апреля 2018 года.

TESS пришел на смену космическому телескопу «Кеплер» (NASA’s Kepler Space Telescope), который с мая 2009 года был нацелен на один из участков Млечного пути.

Искать планеты у других звезд «новейший охотник за планетами» будет так же, как и его предшественник - посредством так называемого транзитного метода. То есть будет следить, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется, когда по диску звезды проходят планеты. По колебаниям яркости астрономы и определяют их наличие.

Основная цель миссии TESS - искать каменистые планеты в радиусе 200 световых лет от Земли. В первую очередь те, которые расположены в обитаемой зоне — на комфортном расстоянии от своего светила, там, где вода может находиться в жидком виде.

С помощью TESS ученые планируют обследовать более полумиллиона звезд и открыть не менее 20 тысяч новых планет, 5 процентов из которых окажутся похожими на Землю.

До 18 июля 2019 года TESS сканировал южное небо — фотографировал 13 секторов размером 24 на 96 градусов. Тратил на каждый по 27 дней.

До июля 2020 года TESS сосредоточится на северной части небесной сферы.

Если в обозримом пространстве Вселенной есть жизнь, то телескоп ее найдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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