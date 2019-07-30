Бразильская полиция сняла все обвинения в изнасиловании с футболиста Неймара

Полиция бразильского города Санту-Амару приняла решение больше не преследовать футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Неймара по обвинению в изнасиловании. В конце мая против звезды мирового футбола пошла модель Нажила Триндади.

Как отмечает телеканал Globo, следствие заключило, что в представленных стороной обвинения нет свидетельств, которые позволяют сделать вывод о вине футболиста в изнасиловании. При этом, UOL Esporte отмечает, что в показаниях девушки были обнаружены большие противоречия.

Таким образом, с Неймара были сняты все подозрения и он не предстанет перед судом. Напомним, что по словам Нажилы Триндади, она познакомилась с Неймаром в Инстаграме. И 15 мая в отеле Парижа футболист изнасиловал ее, а она сама была в состоянии измененного сознания. Девушка обратилась за помощью в полицию, подав заявление. А футболист же с самого начала говорил, что это шантаж, отрицал обвинения, настаивая, что ее цель - вымогательство денег.

Теперь у прокуратуры есть 15 дней на обжалование данного решения.