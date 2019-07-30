2019-07-30T09:36:12+03:00
Общество

Юнус-Бек Евкуров: Какого размера у меня сапоги? 44-го!

У заместителя министра обороны России, генерал-лейтенанта, Героя России - день рождения. Ему исполнилось 56
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнус-Бек Евкуров и обозреватель "КП" Александр Гамов.Юнус-Бек Евкуров и обозреватель "КП" Александр Гамов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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...В прежние времена в этот день я звонил своему Герою чуть свет.

И сразу - вопрос:

- Юнус-Бек, кто вас первым поздравил сегодня с днем рождения - ваши сыновья Итар, Рамазан, Магомед, Берс, дочь Дали или супруга Марета?

- Первой - Марета, - обычно отвечает Юнус-Бек.- Потом -все остальные.

Иногда - в шутку - добавляет:

- Строем!

В числе «остальных» всегда была, есть и будет - «Комсомолка».

После перехода в Минобороны в жизни этого человека, наверное, многое изменилось. Добавилась ещё одна звезда на погоны: был генерал-майор - стал генерал-лейтенантом, и должность сугубо военная - он теперь заместитель министра обороны и очень давнего Друга «Комсомолки» - генерала армии Сергея Шойгу. И, конечно же, новый зам - надежный и боевой товарищ по службе Сергея Кужугетовича.

А прежним и неизменным у Евкурова осталось многое - и его военная выправка, и твёрдый характер, и распорядок дня: подъем в 6 утрам - отбой в полночь. Ну, а такие понятия - как Любовь к Родине, - они для Юнус-Бека Баматгиреевича - не просто громкие слова. Однажды спросил у Евкурова:

- Товарищ генерал, а лейтенанта Гамова вы взяли бы к себе адьютантом? Внештатным...

- Саш, так ты уже давно мой адъютант, - на полном серьезе ответил генерал.

Может быть, другим моим коллегам эта шутка могла бы показаться несколько обидной. Я же лично для себя считаю такую должность вполне почетной.

Что ещё я хорошо знаю о своем давнем Герое? Да практически - все! Даже - то, что он также, как и все 11 предыдущих лет, душой болеет за Ингушетию, молится за свою родную республику и ее народ.

...Евкуров любит вспоминать одно наше давнее интервью. Оно длилось часов пять, время было за полночь, а он меня все ещё терпел.

Наконец, завершая, говорю ему:

- Юнус-Бек, я, наверное, уже все вопросы вам задал?

- Кроме одного: какого размера у меня сапоги.

- Какого размера у вас сапоги?

- 44-го!

С Днём рождения, дорогой товарищ генерал! Пусть у вас и у всех, кого вы любите, будет все так же - отлично!

ИСТОЧНИК KP.RU

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