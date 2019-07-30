Comedy Club гонит ширпотреб, а Петросян в три раза скучнее Степаненко

Юмор - штука крайне специфическая. Что кажется дико смешным одному, может навести зевоту на другого. Мы составили список из 30 главных мастеров юмора страны, которые регулярно появляются в телевизионном эфире, и предложили посетителям выбрать из списка самых, по их мнению, скучных персонажей. От которых не веселье, а одно расстройство.

С грандиозным отрывом от соперников победил Евгений Ваганович.

«Раздражает молодящийся Петросян!» - в сердцах пишет один из участников опрос. «Петросян и его коллеги демонстрируют примитивный до обывательщины юмор, - конкретизирует другой. - Это по сути не юмор даже, а кривляние на публике». «В последнее время у него очень длинные монологи, не всегда смешные и остроумные. Кроме того, он таращит глаза и двигается на сцене чересчур утрированно».

Как бы то ни было, артист легко собирает полные залы - в августе, например, «король юмора и властелин пародий» (так его однажды назвали в КВН) будет колесить по Крыму и давать по концерту в день. Билеты раскуплены.

Его бывшая супруга и экс-партнер по сцене значительно ниже в рейтинге. Елена Степаненко в три с лишним раза менее скучна, считают наши читатели. Невольно разъединил супругов Максим Галкин, которому пеняют, что «от Петросяна недалеко ушел, то тут претензии на некий «высокий класс», что еще противнее».

Максим Галкин.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В список комиков мы включили как представителей «старой школы», так и молодую «камедиклабовскую» поросль. В итоге молодежь начинает кучковаться со «стариками» только с середины рейтинга, а ближе к концу все вообще вперемешку. Кто бы мог подумать, что Сергей Дроботенко, тяготеющий к «классической школе» телеюмора имени Регины Дубовицкой, и дерзкий-борзый Руслан Белый окажутся рядом на шкале скуки и нудежа.

Резиденты Алексей Смирнов и Антон Иванов на съемках комедийного шоу Comedy Club. Фото Артем Геодакян/ТАСС

Что не так с Comedy Club, кстати? «Они хорошо начинали, - объясняет участник опроса. - Парадокс, ирония, абсурд как метод пародии на все что угодно, сдобренные смачным словцом, были нестандартны и любопытны. К сожалению, массовое производство превращает любую опытную партию в ширпотреб, что с ними и произошло. Словцо осталось, а то, ради чего все затевалось, практически сошло на нет».

Интересно, что раздражают народ преимущественно молодые представители племени Comedy Club, а вот против «первопроходцев» почти не голосовали. Скучными и неинтересными людям практически не кажутся Гарик Мартиросян, Марина Федункив, Марина Кравец, Семен Слепаков, Демис Карибидис, набравшие минимум голосов.

В целом же участников опроса огорчают шутки ради шутки, «чисто поржать», без философского смысла. «В России больше не делают, ни молодых Хазановых, ни умудренных Райкиных», - сетуют люди. «Все скучны и пошлы», «С тонким юмором у нас беда. Его просто нет и не предвидится. И даже фамилия Жванецкий здесь не спасает».

Добрым словом поминают мастеров прошлых лет: «...комики были просто гениальные: Райкин, Арлазоров, Карцев… А сегодняшние юмористы - это те кто не хочет работать, а только думает о деньгах и славе».

ИТОГО

Самый скучный комик страны: ТОП-10

1. Евгений Петросян 16%*

2. Максим Галкин 6%

3. Елена Степаненко 5%

4. Геннадий Ветров, Тимур Батрутдинов 5%

5. Екатерина Варнава 5%

6. Гарик Харламов 5%

7. Братья Пономаренко 5%

8. Павел Воля 4%

9. Сергей Дроботенко 4%

10. Руслан Белый 4%

* Проценты округлены до целого, места в рейтинге присвоены по абсолютному количеству голосов. Опрос проведен на kp.ru, всего отдано 2455 голосов.