2019-07-30T13:02:50+03:00
Дом. Семья

Московский зоопарк подарит пандам на день рождения ледяной торт с бамбуком и яблоками

Для Диндин и Жуи готовят большой праздник
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Панды Диндин и Жуи живут в столичном зоопарке уже три месяца.Панды Диндин и Жуи живут в столичном зоопарке уже три месяца.Фото: Алиса ТИТКО
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Панды из Московского зоопарка зовут на День рождения. Малышам Диндин и Жуи, которые живут в столице ровно три месяца, исполняется 2 года (30 июля) и соответственно 3 года (31 июля).

- Будет отмечать оба праздника 31 июля, чтобы одновременно вручить пандам их подарки. Это будут торты из фигурного льда. Их украсят бамбуком, яблоками и овощами, а также выжимкой из моркови, свеклы и шпината, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Как попасть на День рождения? Достаточно купить билет в зоопарк и прийти на самую интересную часть праздника. Шоу китайских барабанщиков "Золотые драконы" начнется на главном входе в 11.45. Поздравлять панд на родном языке будут в 12.15 возле павильона "Фауна Китая". Все желающие могут исполнить песню "С днем рождения тебя!" сначала на русском, потом на китайском языке. Сами панды появятся в 12.20. Для них в вольерах будут разложены торты, а также подарки в красочных пакетах и коробках.

31 июля для панд Московского зоопарка устроят настоящий праздник. Фото: Алиса ТИТКО

31 июля для панд Московского зоопарка устроят настоящий праздник.Фото: Алиса ТИТКО

Одновременно с поздравлениями будет проходить чайная церемония и работать бесплатная фотозона (с 11.45 до 12.45).

- Для тех, кто не сможет прийти – оборудованы камеры видеонаблюдения. С их помощью каждый сможет наблюдать за Днем рождения Диндин и Жуи через онлайн-трансляцию, - отметили в пресс-службе Московского зоопарка.

Зоологи зоопарка говорят, что Диндин и Жуи уже адаптировались, начали спать во внешнем вольере. Поначалу даже не хотели есть снаружи – затаскивали внутрь бамбук, чтобы поесть в знакомой обстановке.

- Но мы не останавливали работу по адаптации. И две недели назад – панды стали отдыхать и в наружном вольере. Это значит, что они чувствуют себя максимально комфортно и уверенно, – говорит Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Что еще

Выставка "Где живут панды? Флора и фауна Китая в живописи Анны Донченко".

Где: музей "Жилой дом П.Т. Клюева" на территории Московского зоопарка.

Когда: с 31 июля по 18 августа 2019. Режим работы: среда-воскресенье с 10.00 до 17.00, выходные дни – понедельник, вторник.

Стоимость: бесплатно, при покупке билета в зоопарк - 500 рублей.

Как развлекаются панды в Московском зоопарке.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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