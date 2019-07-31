Сент-Экзюпери погубил поклонник: 75 лет назад писатель отправился в свой последний полет

Гибель Антуана де Сент-Экзюпери была красивой: он улетел в направлении моря и исчез. Ни мертвого тела, ни похорон - один из самых знаменитых летчиков Европы словно растворился на линии горизонта. Это был последний его вылет (и, соответственно, последний шанс погибнуть военным героем): на следующий день ему собирались запретить подниматься в воздух, потому что не позволяли ни возраст, ни физическое и душевное состояние. В конце концов, он был одним из самых известных людей во Франции, его обожали в эскадрилье и хотели просто уберечь. Но не уберегли.

Слава его после этого только расцвела. Вот несколько фактов из его жизни.

КАК ОН ЗАБЫЛ О БЛОНДИНКАХ РАДИ ПЫЛКОЙ БРЮНЕТКИ

Главной любовью всей жизни Сент-Экзюпери считается Консуэло - импульсивная латиноамериканка родом из Сальвадора, к моменту встречи с писателем схоронившая уже двоих мужей (а было ей всего 30 лет). Фантазия у нее была бешеной и совершенно неконтролируемой. Ксения Куприна, дочь знаменитого писателя, рассказывала, что Консуэло установила у себя в квартире посмертную маску одного из мужей и гипсовый слепок с его руки: маска будто бы издавала нехороший треск каждый раз, когда Консуэло начинала с кем-то флиртовать, а рука по ночам сама собой писала какие-то тексты. Отношения с Сент-Экзюпери были бурными с самого начала («Я хотела бы приобрести красные простыни и зар-резать его на этих простынях!.. На простынях цвета кр-рови…»)

Главной любовью всей жизни Сент-Экзюпери считается Консуэло (на фото справа).Фото: EAST NEWS

Однажды, когда они еще не были женаты, Консуэло находилась во Франции, а Сент-Экзюпери - в Латинской Америке. Заподозрив из-за океана, что Сент-Экзюпери ей изменил и ее бросил, Консуэло моментально навертела целую историю о том, как его расстреляли в Аргентине во время революции и напугала этой рассказом Куприну до смерти. Консуэло вопила, что теперь, после расстрела любимого, ей не остается ничего, кроме как покончить с собой, и дочь автора «Гранатового браслета» несколько суток пыталась уберечь подругу от суицида. Ксения была немало изумлена, когда Консуэло внезапно получила письмо от «расстрелянного» друга и начала танцевать по комнате: «Он приезжает! Он приезжает!..»

Между Сент-Экзюпери и Консуэло вечно происходили ссоры, о супружеской верности не шло и речи, она была совершенно не в его вкусе (он всю жизнь любил блондинок, а она была миниатюрной брюнеткой), но что-то их притягивало друг к другу - и считается, что именно Консуэло стала прообразом Розы в «Маленьком принце».

КАК «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» ПОКОРИЛ МЕРТВЫЕ ЯЗЫКИ

Самая знаменитая книга Сент-Экзюпери - «Маленький принц», но автор прославился задолго до нее: еще в 1931 году повесть «Ночной полет» принесла ему всеобщее признание. Его друг, выдающийся парфюмер Жак Герлен, выпустил духи Vol de Nuit, названные в честь этой книги (они стали очень популярны и продаются до сих пор). Успех вышел далеко за пределы Франции: голливудская студия Metro-Goldwyn-Meyer выпустила экранизацию «Ночного полета», несколько лет спустя в Италии по его мотивам написали оперу.

Портрет писателя на банкноте в 50 франков.Фото: EAST NEWS

А «Маленький принц» родился при обстоятельствах, которые едва не стали трагическими. Под новый, 1936 год самолет Сент-Экзюпери потерпел крушение в Сахаре. Из провизии у писателя и его второго пилота Андре Прево были только несколько виноградин, апельсин, термос с кофе и немного вина. Вскоре у них от обезвоживания начались галлюцинации; на четвертый день, когда гибель была совсем близка, их спас бедуин.

Изначально «Маленький принц» не пользовался большим успехом - его значительно опережало в популярности более раннее произведение Сент-Экзюпери «Планета людей». Зато потом вокруг сказки началось форменное безумие. Во Франции ее не так давно назвали лучшей книгой ХХ века. Она ежегодно продается огромным тиражом в два миллиона экземпляров и переведена на рекордные 300 языков и диалектов, включая латынь, майянский и конголезский язык алур. Существует 47 разных переводов ее на один только корейский язык, и 50 - на китайский. Ее издание, вышедшее в 2007 году на португальском, занесено в Книгу рекордов Гиннеса - это самая большая книга на планете, размером 3 на 2 метра.

КАК ПИСАТЕЛЯ ПОГУБИЛ ЕГО ГОРЯЧИЙ ПОКЛОННИК

Как погиб Сент-Экзюпери? Долгое время это оставалось тайной. Но в 1998 году рыбак с юга Франции поднял из моря вместе с сетью браслет, на котором были выгравированы имена писателя и Консуэло. Еще через два года близ этого места были найдены обломки самолета Сент-Экзюпери, ныне они хранятся в музее Ле Бурже. Тело писателя рядом с обломками найдено не было. Правда, еще в 1944 году, через несколько дней после его исчезновения, из моря был выловлено тело летчика в военной форме, но опознать его уже не представлялось возможным - то, что это был Сент-Экзюпери, осталось лишь предположением.

Да, но что все-таки случилось с самолетом?.. В 2008 году Лино фон Гартцен из Баварского общества подводной археологии последовательно связался с 1200 престарелыми летчиками Люфтваффе и членами их семей, чтобы выяснить - не знает ли кто-нибудь что-нибудь о «Локхиде», сбитом 31 июля 1944 года. Наткнулся на 88-летнего пилота по имени Хорст Рипперт - и тот внезапно заявил: «Можете больше не искать, Сент-Экзюпери сбил я». Оказалось, что в тот самый день он расстрелял самолет, в точности подходивший по описанию на самолет писателя. «Я не видел пилота, и даже если бы видел, не смог бы узнать Сент-Экзюпери. Я надеялся, и все еще надеюсь, что это все-таки был не он. Когда я был мальчиком, в школе мы все читали его книги и очень его любили…» Только значительно позже Рипперт заподозрил, что погубил своего кумира, и хранил эту тайну десятилетиями, опасаясь, что другие поклонники Сент-Экзюпери вместе с журналистами его просто растерзают.