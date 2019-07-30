2019-07-30T12:48:10+03:00
Спорт

«Зенит» торгуется с «Барселоной»

Питерский клуб хочет купить нападающего каталонцев. И это сенсация
Петр ПАВЛОВ
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Бразилец Малком может сменить "Барселону" на "Зенит".Бразилец Малком может сменить "Барселону" на "Зенит".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Говорить о том, что российская футбольная лига за последние годы обеднела уже стало общим местом. Экономический кризис ударил даже по нашим суперклубам, и громкие трансферы случаются редко. Экономят все, даже такие мастера тратить деньги как питерский «Зенит» и московский «Спартак».

А ведь еще недавно сонм крутых иностранных игроков во главе с нападающим сборной Бразилии Халком носился по нашим полям и это казалось рядовым событием. Сейчас вошло в моду выражение «разгрузить платежную ведомость», то есть продать куда-нибудь своих иностранцев с высокими контрактами.

Но вот довольно вялая активность на рынке взорвана новостью. «Зенит», как пишет испанская пресса, собирается купить бразильского нападающего Малкома (его фамилию у нас иногда пишут с «н» на конце) у самой «Барселоны». Год назад каталонцы выкупили контракт 22-х летнего форварда у французского «Бордо» за 41 млн евро. Но парень явно уступает мировым суперзвездам «Барсы» Месси и Коутинью. Сидеть на скамейке ему смысла нет, почему бы не поиграть где-то еще?

А для нашего чемпионата он может стать суперзвездой. Да и в Лиге чемпионов команде Сергея Семака нужен еще один крутой форвард.

Предполагаемая цена сделки - 40 млн евро. Впрочем, переговоры продолжаются и о цене говорить пока рано. Тем более, что на парня претендуют еще несколько приличных европейских клубов. Напомним, сейчас в нападении у питерцев блистают Артем Дзюба и иранец Сердар Азмун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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