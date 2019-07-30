2019-07-30T12:39:31+03:00
Спорт

Александр Самедов объявил о завершении футбольной карьеры

Экс-игрок сборной России до весны играл в Самаре за "Крылья Советов"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Самедов объявил о выходе на пенсию.Александр Самедов объявил о выходе на пенсию.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Один из ключевых футболистов сборной России на ЧМ-2018 полузащитник Александр Самедов объявил о том, что вообще завершает свои выступления. Прошлой осенью он признался, что больше не может играть за национальную команду. А теперь же игрок, который до весны играл за самарские "Крылья Советов", "решил повесить бутсы на гвоздь".

- Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! - написал в своем личном Инстаграме Самедов.

Игрок добавил, что благодарен болельщикам:

- Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце!

Самедов выступал за "Крылья" с января 2019 года и сыграл 9 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. А до этого футболист выступал за московские клубы - "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и уже несуществующий ФК "Москва". В сборной России он с 2011 по 2018 года провел 53 матча и забил 7 голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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