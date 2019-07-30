В Москве родители обнаружили тело сына-восьмиклассника, который умер в своей комнате от передозировки

Трагический случай произошел 27 июля в Свиблово. Поздней ночью в реанимацию клинической больницы им. Ерамишанцева был доставлен ученик 8 класса, 14-летний Слава*, с диагнозом неуточненная остановка сердца. Врачи всеми силами боролись за жизнь мальчика, проводя все необходимые реанимационные действия, однако спустя час ребенок скончался.

- Несовершеннолетнего Славу* доставили в реанимацию из квартиры по улице Седова в Свиблово. Следственно-оперативная группа, проведя осмотр места происшествия, обнаружила в комнате подростка зажигалку и пипетку. А также много гаджетов: 2 ноутбука, телефон. Сделав анализ образца с поверхности стеклянной трубочки, были обнаружены следы наркотического вещества тетрагидроканнабинола, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится проверка по факту сбыта наркотического вещества несовершеннолетнему, повлекшее смерть. Полицейские устанавливают всех причастных к гибели 14-летнего школьника.

(* имя ребенка изменено - прим. ред.)