2019-07-30T13:16:43+03:00
Спорт

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо покинул команду

Выступавший с 2016 года за "красно-белых" игрок будет дальше играть за «Бэйцзин Гоань»
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фернандо больше не будет играть за "Спартак".Фернандо больше не будет играть за "Спартак".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выступавший с лета 2016 года за московский "Спартак" бразильский полузащитник Фернандо покидает команду. Столичный клуб договорился о переходе с китайцами из «Бэйцзин Гоань», куда и перейдет 27-летний футболист.

В Москве Фернандо играл с лета 2016 года и в первый же сезон принес пользу своей команде, приняв активное участие в чемпионском сезоне 2016/2017 годов. В дальнейшем игрок был одним из лидеров команды, отмечаясь эффектными ударами со штрафных.

- ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине! - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

За три года в составе "красно-белых" он провел 98 матчей, забил 12 голов, большая часть из которых были забиты прямыми ударами со штрафных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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