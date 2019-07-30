Умер легенда советской разведки Анатолий Баронин

Анатолий Баронин был резидентом советской внешней разведки на протяжении многих лет. Он работал в Гане, Нигерии и Либерии. Более 25 лет служил в Первом главном управлении КГБ СССР. После 1986 года занимал пост первого замначальника разведки Украины, а в 1991 году уволился в запас. В последние годы преподавал теорию разведдеятельности в Институте службы внешней разведки Украины.

Именно Баронин в середине 1970-х годов впервые смог добыть образцы новой смертельной болезни — лихорадки Эбола. Благодаря тому, что в Нигерии в тот момент работала советская миссия врачей, Баронину с одним из медиков удалось уговорить местных докторов предоставить образцы крови людей, заразившихся лихорадкой Эбола.

- К тому времени эпидемию уже остановили, новых проявлений не было. Пришлось искать подходы к местным медикам, у которых такие образцы сохранились. Таким образом, удалось заполучить нужные пробирки с кровью... Нужно знать психологию местных жителей, на чем можно сыграть. В этот раз в ход было пущено все красноречие плюс накрытая «поляна» за наш счет и, конечно же, за спасибо такие дела не делаются, - вспоминал разведчик.

В СССР полагали, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сознательно распространили лихорадку Эбола. Но Баронин был уверен, что американцы на самом деле не хотели на практике проводить испытание нового бактериологического оружия.

- Первыми умерли от этой болезни сами американцы - врач и две медсестры. То есть произошел некий сбой, - пояснял Баронин.

Пробирки с зараженной лихорадкой кровью были доставлены специальным рейсом в СССР.

Немецкий журнал Stern назвал Анатолия Баронина выдающимся мастером шпионажа.

Ветеран советской разведки скончался на Украине на 87 году жизни.

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