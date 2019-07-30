Вырастил — отпусти!

Новый федеральный селекционно-племенной центр, который появится в Беломорском районе Карелии, будет производить до 10 млн штук радужной форели. В центре, в рамках программы импортозамещения, будут выращивать посадочный материал для карельских предприятий по производству товарной рыбы. Селекционно-племенной центр предполагает строительство комплекса цехов с ежегодной производственной мощностью 15 млн штук икры радужной форели. Кроме того, планируется масштабная реконструкция двух заводов на Байкале и Калининградского рыбоводного завода. Об этом и о деятельности ФГБУ «Главрыбвод» в эфире программы «Рыбный день» в рамках третьего Международного рыбопромышленного форума рассказал директор по производству предприятия Родион Сухин.

Родион Сухин в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

Справка «КП»: Главрыбвод - это крупнейшая государственная вертикально-интегрированная структура, которая включила в себя «рыбводы» по всей стране, и занимается сохранением водных биологических ресурсов. Главрыбвод имеет в своем составе более 6,5 тысяч сотрудников, 28 филиалов, федеральный селекционно-генетический центр и более 100 рыбоводных заводов по всей стране. На заводах специалисты занимаются искусственным воспроизводством водных биоресурсов для сохранения биологического разнообразия и поддержания количества рыбы в водоемах. В рамках этой работы Главрыбвод воспроизводит ценные и находящиеся под угрозой исчезновения виды рыб: азовскую белугу, каспийский и черноморский лосось, сахалинский и байкальский осетр, байкальский омуль. Ежегодно выращивают и выпускают более 9 миллионов экземпляров краснокнижных видов рыб. Кроме того, ФГБУ, благодаря аккумулированным производственным мощностям всех своих заводов, материально-технической базе и профессиональным компетенциям, осуществляет все виды рыбохозяйственных мероприятий. И по заказу крупнейших российских компаний проводит компенсационные мероприятия по ликвидации ущерба водным биоресурсам. Объем привлеченных учреждением финансовых средств для реализации компенсационных мероприятий сегодня сопоставим с объемом финансирования по госзаданию, чего не было никогда за всю историю их проведения.

- Каким образом устанавливается необходимое количество рыбы, которое и нужно поддерживать?

- Необходимый и достаточный объем устанавливается наукой для каждого водоема. Мы, в свою очередь, стараемся достичь этих параметров за счет своих производственных возможностей. Главрыбвод обладает самым большим количеством производственных рыбоводных площадок и объемом производственных мощностей в стране. Проектная мощность наших рыбоводных заводов - свыше 10 миллиардов экземпляров рыб, из них свыше 65 миллионов - осетровых видов рыб.

- В каком состоянии находятся рыбоводные заводы, которые вошли в состав Главрыбвода?

- Большинство предприятий достались нам в наследие с советских времен. Они, конечно, нуждаются в реконструкции. Кроме того, существующих мощностей недостаточно, и уже запланировано строительство новых заводов. Главное, что нам удалось сохранить людей, высококлассных специалистов, которые трудятся на рыбоводных заводах — свыше 6 тысяч человек по всей стране. Их компетенции позволяют нам ежегодно выполнять государственное задание и выпускать в бассейны наших рек свыше восьми с половиной миллиардов штук молоди. Это не только ценные и исчезающие виды, но и очень много частиковых видов рыб — лещ, сазан, густера, вобла, судак.

Родион Сухин в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

- На вашем стенде представлен макет нового завода Главрыбвода. Расскажите о нем поподробнее.

- Это Федеральный селекционно-племенной центр. Завод появится в Беломорском районе Карелии. Там, в рамках программы импортозамещения, будем выращивать посадочный материал для карельских предприятий по производству товарной рыбы.

Селекционно-племенной центр предполагает строительство комплекса цехов с ежегодной производственной мощностью 15 млн штук икры радужной форели и 10 млн штук молоди радужной форели. Он обеспечит решение двух основных задач: воспроизводство ценных видов рыб и племенную работу для целей товарного рыбоводства, в том числе формирование генофондных коллекций и маточных стад ценных видов водных биоресурсов, проведение селекционных исследований на генетическом уровне, решение вопросов профилактики и лечения рыб.

- Еще какие-то инвестиционные проекты планируются?

- Запланирована реконструкция двух заводов на Байкале, реконструкция Калининградского рыбоводного завода, поддерживающие работы на ряде других предприятий. Технологически отрасль шагает семимильными шагами. Например, появляются новые установки замкнутого типа водоснабжения. Поэтому мы стараемся, с одной стороны, сохранить лучшее, что у нас есть, а, с другой, в рамках реконструкции внедрять новейшие технологические решения.

- Какие виды биологических ресурсов наиболее подвержены уменьшению популяции?

- В зоне риска чаще всего находятся те виды, которые наиболее востребованы либо населением, либо те виды, которые попадают под наибольшее техногенное воздействие.

- Ущерб от деятельности браконьеров тоже вам придется возмещать?

- Государству — в нашем лице.

Родион Сухин в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Международный рыбопромышленный форум. В мероприятиях приняли участие руководители международных региональных рыбохозяйственных организаций: Международного совета по исследованию моря, Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной и Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН. Главная тема форума - «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Кроме того, в рамках форума прошла выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Она объединила более 300 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира – на 34% больше, чем в 2018 году. Национальные экспозиции представили Норвегия, Исландия, Дания, Марокко, Турция, Китай и Испания, с региональными стендами выступят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.