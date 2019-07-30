BlaBlaCar в России - запретить, вывести из тени или оставить все, как есть

Не нужно быть отличником по математике, чтобы сообразить: поездка на автомобиле с попутчиками обходится водителю дешевле, чем в одиночку. А для попутчиков присоседиться к частнику — дешевле, чем на поезде или электричке. Поэтому и стали такими популярными у нас сайты поиска дорожных компаньонов — BlaBlaCar и другие. Появилось даже модное словечко "карпулинг", то есть совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков.

И вот над этой системой, которая организовалась самими людьми, без помощи государства, нависла угроза. Организация под названием Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилась в Госдуму с просьбой блокировать сайты, сотрудничающие с нелегальными перевозчиками — в черный список попали 229 сайтов. Депутаты готовы рассмотреть вопрос осенью.

Поездка на автомобиле с попутчиками обходится водителю дешевле, чем в одиночку. Фото Blablacar Россия / VK

Председатель ООП Илья Зотов на своей страничке в интернете заявил, что речь идет не о перевозках в легковушках, а только о нелегальных пассажирских (от 8 пассажиров). Однако и теневики-автобусники, и простые автолюбители, приглашающие попутчиков, предлагают свои услуги на одних и тех же сайтах. И именно эти странички Зотов предлагает заблокировать.

Конечно, проблема автобусных перевозок существует — огромное количество аварий тому подтверждение. Причины — плохое состояние транспорта, отсутствие квалификации у водителей, отсутствие предрейсового контроля. К тому же, если авария произошла с нелегалом, то никакой страховки в отличие от ЧП с легальным перевозчиком (сейчас страховое покрытие — до 2 млн руб), пострадавший пассажир не получит. Но почему должны страдать сервисы поиска попутчиков, а не конкретные нарушители, непонятно.

- Думаю, что депутаты не будут принимать такой запретительный закон, - прокомментировал "КП" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Это уже не первая попытка, и ни одна не увенчалась успехом. Другое дело, сейчас предпринимаются попытки сделать на BlaBlaCar и других агрегаторах все платежи безналичными, чтобы их можно было отследить. Вот это реальная инициатива, поскольку нацелена на увеличение собираемости налогов, а к таким вопросам сейчас относятся серьезно.

Еще одна проблема — безопасность поездок с попутчиками. То водитель ограбит пассажира, то наоборот — такие случаи бывают. Выход - в создании системы откликов, как, например, на некоторых сайтах посуточной аренды. У гостей и хозяев накапливается репутация, и каждый, кто желает подвезти попутчика или сам подсесть к незнакомому водителю, может на основании отзывов оценить риски.

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