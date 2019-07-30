Блогера-модель, найденную в чемодане, несколько лет шантажировали ее интимными фото

Будущий врач Екатерина Карагланова (настоящая фамилия Семочкина) 30 июля должна была отмечать свой День рождения в Голландии с 52-летним возлюбленным, но не дожила до своего 25-летия. Девушку нашли мертвой 27 июля в съемной московской квартире на улице Пырьева. Тело Кати в одной из комнат обнаружил хозяин квартиры. Убийца до сих пор не найден, а однокурсницы Кати стали вспоминать о тревожных сообщениях.

Сделала пластику носа и появились ухажеры

Родители знали, что девушка неделю назад вернулась с греческого острова Корфу. И собирала чемодан для новой поездки в Голландию. Но потом она перестала отвечать на звонки. Попросили хозяина съемной квартиры наведаться, может сломался телефон или крепко спит. Мужчина открыл квартиру и застыл в ужасе: убитая Катя лежала в черном чемодане, из которого были видны только ноги. Практически без одежды - только пояс для чулок.

Убийца девушки до сих пор не найден.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки, - сказали в Следственном комитете по Москве.

Одна из версий следователей — с красавицей расправился ревнивый любовник. Катя, по рассказам ее массажистки Натальи, имела несколько женихов. Девушка вела «роскошную жизнь»: фотосессии, путешествия за границу, красивые платья, дорогие украшения. И все это не за счет родителей - врачей из Ивантеевки.

- О личной жизни Катя не рассказывала. Тщательно скрывала. Показывала в соцсетях только мужские руки, посылала кому-то воздушные поцелуйчики, - рассказывает Светлана, однокурсница убитой.

При таком темпе жизни Карагланова успела закончить c красным дипломом Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

- Она всегда дорого одевалась, но я бы сказала, что первые два года безвкусно. До 21 года у нее не было машины и популярности среди мужчин. Но потом она сделала пластику носа — был картошкой, а стал как у Одри Хепберн. Это была ее мечта. Как только она сделала операцию, начались фотосессии в белье, появились ухажеры. Потом было участие в конкурсе Miss Maxim, - рассказывает однокурсница Светлана.

В соцсетях девушка охотно делилась снимками в стилистике "было-стало".

Угрожали и отправляли друзьям интимные фото

Девушка выставляла фотографии в соцсетях, ей хотелось внимания, поэтому купила подписчиков в Инстаграме — почти 82,5 тысячи. Стала называть себя трэвел-блогером (писала о путешествиях заграницу). Все это было каким-то прикрытием того, чем девушка занималась на самом деле.

- Мне прислали в 2016 и 2018 году ее голые фотографии, - рассказала «Комсомольской правде» Нина, однокурсница c лечебного факультета.

Возможно, кто-то шантажировал Катю этим откровенным видео.

- Вы Кате об этом говорили? - спрашиваю.

- Да, сказала. Она говорила, что ее уже несколько лет этими фотографиями достают.

- А кто ее шантажировал?

- Неизвестные люди. Писали «Вконтакте» c левых аккаунтов. Они присылали ее голые фото не только мне, но и другим однокурсникам. Говорили, что она проститутка.

Катя отшучивалась и выставляла в интернете селфи с очередным 32-летним другом, подчеркивая, что у нее все хорошо. Но лицо бойфренда закрывала маской волка (есть такая функция в Инстаграме), добавляя, что просто спутник у нее не фотогеничный. Намекала подписчикам, что приняла важное решение в жизни, потом публиковала фото в белом платье. Но свадьбы не было, фото было для рекламы бутика с одеждой.

А в феврале этого года Катя рассказала подружке, что ей угрожают.

- Она писала, что ее могут убить. Но я ее успокаивала, что они ничего не сделают. Я до сих пор не могу поверить, что Кати уже нет, - говорит подруга Оксана.

Реакция Екатерины Караглановой на шантаж в её адрес.

Угрожать девушке могли сотрудники эскорт фирмы, которые нанимают красивых девушек для сопровождения богатых мужчин на курорты. Анкету Кати под фамилией Карагланова часто видели сайтах знакомств.

Хотела выбраться из «мира роскоши»

Перед жестоким убийством девушка и сама писала проблемные посты, из которых понятно, что она устала быть «красивой куколкой» и хотела выбраться из «мира роскоши».

- Роскошь — это не рестораны, не помады, и не шпильки. Настоящая роскошь — это жить, как тебе удобно. В удобных трусах. В удобных ботинках. C тем цветом помады, который тебе нравится, или без помады вообще. Есть еду, которая нравится, дружить с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чувства долга, - писала в соцсетях Екатерина Карагланова.

Она писала, что хочет жить по своим правилам, не хотела оправдываться за свой выбор, и добавляла: «со мной так нельзя». Подписчики, которые не знали об угрозах, воспринимали эти строчки как самолюбование.

Следователи сейчас рассматривают несколько версий, допрашивают всех поклонников Кати. Подозрения вызвал и мужчина в кепке, который входил в подъезд в день убийства девушки. Через несколько часов он вынес из дома серебряный чемодан.

- Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий для задержания лица, причастного к убийству, - сказали в Следственном комитете по Москве.

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