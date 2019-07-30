«Мумий Тролль» и «Согласие» подготовили к юбилейному «Нашествию» уникальную версию «Медведицы»

Конкурс проходил в июне 2019 года и был организован страховой компанией «Согласие» и радиостанцией «Наше радио».

Для участия в отборе конкурсантам нужно было спеть любимую песню «Мумий Тролля» и разместить на сайте конкурса. Посетители сайта проголосовали за десятку лучших видео, а двоих победителей выбрал лично фронтмен «Мумий Тролля» Илья Лагутенко. Ими стали Дмитрий Четвертков из Москвы и Милитина Север из Железногорска (Курская область).

Дмитрий Четвертков работает декоратором, играет на баяне, гитаре, гармошке, домбре. Милитина Север много лет мечтала попасть на «Нашествие». Она – продюсер обучающих онлайн-курсов, увлекается спортивной стрельбой, прыжками с парашютом, футболом и поет в храме, любит русский рок.

Победитель конкурса Дмитрий Четвертков с Ильёй Лагутенко.

В субботу и в воскресенье страховая компания «Согласие» также разыграла среди посетителей фестиваля возможность объявить с главной сцены хедлайнеров третьего и четвертого дней – Гарика Сукачева и группу «Сплин». Конкурс проходил в Instagram, участники выкладывали фотографии, отмечали аккаунт компании, в комментарии нужно было написать кодовые слова – «доверие» и «согласие». Посмотреть, как победители конкурса объявляли музыкантов, можно здесь: https://yadi.sk/i/oyV9vugO9q7eFw и https://yadi.sk/i/TZaOSIIA121Byg.

Страховая компания «Согласие» поддерживает музыкальный фестиваль «Нашествие» уже несколько лет. В «Согласии» застрахована гражданская ответственность организаторов за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении мероприятия на общую сумму 50 млн руб.

Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 320 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2018 г. премия «Согласия» составила 29,9 млрд руб., выплаты – 16,6 млрд руб.