Владимир Сальников: «Мне понравилось, что наши победители были самокритичны»

На чемпионате мира в Южной Корее российские пловцы, усилиями Юлии Ефимовой, Евгения Рылова и Антона Чупкова завоевали три золотых медали. Мы поговорили о турнире с четырехкратным олимпийским чемпионом, президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым.

- Традиционно в России повышенное внимание медальному зачёту. Руководство федерации ставит задачу перед спортсменами, занять какое-то место или, например, опередить США?

- Больше пресса нагнетает. Конечно, мы также определенную информацию получаем. Смотрим на разных ресурсах оперативно, но глобально такой задачи нет. Борьба у нас происходит в каждом конкретном заплыве. Тренеры и спортсмены только о своих личных задачах думают во время старта. Нужно понимать, что в каждом финале есть восемь зубастых молодых спортсменов, которые хотят показать лучший результат. Когда всё заканчивается, то тогда уже смотрим, на каком месте оказались.

- То есть ставить задачу кого-то опередить в финальный день бессмысленно?

- На каком-то этапе считалось, что нужно проводить агитацию, чтобы мобилизовать наших спортсменов. Собираться, накачивать перед каждым заплывом... Но я считаю, что это даёт мало эффекта. Если спортсмены дошли до такого уровня, то они уже хотят показать свой лучший результат. Повышенная накачка может вызвать запредельное раздражение, которое ни к чему хорошему не приведет. Наши спортсмены, добравшиеся до финалов, знают, как реализовывать собственные возможности.

- В центре внимания в очередной раз было противостоянии Юлии Ефимовой и Лилии Кинг. Почему, на ваш взгляд проигрывает россиянка? Только психология? (Считается, что Кинг и Ефимова друг друга не любят - ред. В личном противостоянии в заплывах пока побеждает Кинг)

- Конечно, Юля сама должна отвечать на этот вопрос. Могу сказать, что часто какой-то один косой взгляд или реплика воспринимаются как что-то грандиозное. Если же спуститься на уровень взаимоотношений спортсменов, то всё оказывается совершенно по-другому. Определенное напряжение есть, но не только у неё. Каждый спортсмен перед стартом наверняка бросает какие-то взгляды на своих соперников, чтобы тем самым как-то их подготовить к поражению. Я не рассматриваю это как агрессию и противостояние за гранью. Бывают, конечно, неосторожные высказывания на эмоциях.

- Кого можете назвать главным открытием этого турнира в сборной России?

- Хотел бы вообще всех перечислить через запятую, но понятно, что выделю Антона Чупкова. Победа с мировым рекордом добавляет восклицательный знак к выступлению. Евгений Рылов, конечно, Васькина, Малютина, Минаков – все ребята молодцы, с медалями. Давно не было такого прорыва.

Женщины, хоть и не смогли удивить в эстафете, но квалифицировались на Олимпиаду. Это также хороший результат.

Мне понравилось, как наши победители были самокритичны. Рылов и Чупков правильно оценивают свои возможности.

- Китайский пловец Сунь Янь нахально нарушил правила сдали проб год назад. Сейчас он побеждает, но соперники высказывают ему открытое презрение. Как относитесь к этой ситуации?

- Я считаю, что оценку его поведения может дать только соответствующая организация. Дело находится в CAS. Когда будет решение, можно будет как-то комментировать ситуацию. Без официального решения подобные протесты – демонстрация неуважения к своим коллегам и всем, кто пришёл на турнир. Я считаю, что Международная Федерация плавания приняла правильное решение внести соответствующее предупреждение спортсменам и их руководителям о недопустимости подобных выступлений.