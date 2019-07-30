2019-07-30T17:03:49+03:00
Политика

Собянин о субботней несогласованной акции: Многие участники не имели отношения к Москве и к выборам

Мэр столицы пообещал, что порядок в городе будет обеспечиваться
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве в минувшую субботу, 27 июля, на несанкционированный митинг вышли несколько тысяч человек. Молодые люди из числа протестующих нарушали общественный порядок, нападали на сотрудников полиции, переворачивали урны с мусором. Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, сотни участников митинга задержаны. Ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что на согласованном митинге 20 июля, который прошел без проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27 июля штурмовать мэрию.

- Это были массовые беспорядки. Заранее спланированные и хорошо подготовленные, - сказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр». - Эти же граждане проводили несанкционированные акции на Трубной площади. Тогда полиция практически не реагировала. Но организаторов, видимо, такой сценарий не устраивал.

Участники митинга перекрывали дороги, блокировали улицы, пытались прорвать оцепления ОМОНа. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить силу. В данной ситуации, сказал градоначальник, адекватную.

Задержание участницы несанкционированного шествия в Москве, 27 июля 2019 г. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Задержание участницы несанкционированного шествия в Москве, 27 июля 2019 г.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После несанкционированного митинга к врачам обратилось несколько десятков участников и сотрудников полиции. К счастью, обошлось без тяжелых травм — практически всех сразу же отпустили домой.

- Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, - отметил Сергей Собянин. - Многие участники вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. А незарегистрированные кандидаты стали звать на акции еще до решения об их регистрации или отказа в регистрации. Жалобы в Избирком появились позже, чем несанкционированные митинги.

По словам мэра, это доказывает, что люди хотели нелегитимным путем присвоить себе власть. Хотя, по его словам, на каждый мандат претендуют по пять человек, уже зарегистрировано более 230 участников, и выборы должны быть конкурентными.

Похоже, что 3 августа готовится очередная акция. Власти города предложили организаторам площадку на проспекте Сахарова, но те отказались. При любом развитии событий, порядок в городе будет обеспечен, пообещал мэр.

- Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно. Уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических целей, - отметил Сергей Собянин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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