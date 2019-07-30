Американские сенаторы предложили усилить санкции против России

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио и демократ Крис ван Холлен разработали дополнения для проекта оборонного бюджета на 2020 год. Соответствующее письмо парламентарии направили в комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США.

Палата представителей уже приняла проект оборонного бюджета на следующий год. В нем и так содержится поправка о введении санкций в отношении российского госдолга. Ее разработали конгрессмены от Демократической партии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Их аргументация проста — такая поправка нужна из-за обвинений России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Марко Рубио и Крис ван Холлен поддерживают коллег, отмечая, что их поправка - «шаг в правильном направлении», но его необходимо усилить с помощью персональных санкций и ограничений против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики.

СЛОВО ЗА НАЦРАЗВЕДКОЙ

Сенаторы предлагают, чтобы глава Нацразведки США после федеральных выборов в течение 30 дней установил — вмешивалась ли Россия или другое государство в избирательный процесс или нет. Если последуют доказательства, то в короткие сроки будут введены санкции в отношении российских банков и энергетических компаний. Также ограничительные меры затронут российских бизнесменов и политиков, которые попадут под подозрение.

Впрочем, санкции могут быть смягчены или даже сняты, если директор Национальной разведки США наверняка определит, что Москва не вмешивалась в выборы.

Но и в этом случае американские сенаторы подготовили лазейку в законе: если в Нацразведке не смогут представить исчерпывающих доказательств вмешательства России в американские выборы, то ограничительные меры вновь могут быть применены.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

В Москве уже отреагировали на предложения американских сенаторов. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что у России есть «план Б» на случай введения таких санкций, а у правительства и Банка России есть инструменты поддержки всех клиентов госбанков. Например, возможность полностью обеспечить им расчеты как в наличной, так и в безналичной форме, как в долларах, так и в национальной валюте, подчеркнул министр.

В свою очередь член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Вашинтон в последнее время вводит санкции без веских причин.

- Все расследования показали, что никогда никакого вмешательства России в выборы не было. Также непонятно, почему они по-прежнему пытаются использовать эту заигранную пластинку, потому что никакого эффекта она не имела, - сказал сенатор.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Россия привыкла к санкциям

Георгий Бовт, журналист, политолог:

- Эта поправка касается будущих выборов. А ближайшие — выборы президента — будут только в 2020 году, почти через два года. В краткосрочном плане эти поправки, если они будут приняты, не окажут воздействия на Россию. Тем более, угроза введения санкций оказывает куда большее сдерживающее воздействие, чем сами санкции. И мне кажется, мы уже начинаем привыкать к ограничительным мерам. Санкций так много, что к ним уже свыклись.

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