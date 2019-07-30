Секс 60+: Бабушкам можно, а дедушкам - вредно

Специалисты из США провели нешуточное исследование. На протяжении пяти лет они изучали: полезен или вреден секс для людей в возрасте бабушек и дедушек. Желающих поучаствовать в научном эксперименте оказалось достаточно - 2200 добровольцев в возрасте от 57 до 85 лет. Увы, не обошлось и без потерь: двадцать участников умерли во время испытаний.

В итоге американские спецы пришли к удивительному выводу. Оказалось, что регулярные интимные отношения полезны женщинам после 60 лет. Секс помогает дамам уменьшить вероятность инфаркта на 45% и оказывает благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему.

А вот мужчинам в возрасте 60+ повезло меньше. Для них и раз в неделю заниматься сексом вредно и даже опасно, поэтому частить не надо. Выяснилось, что из-за плотских утех у мужчин вдвое увеличивается риск развития различных заболеваний сердца.

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