5 мифов о превышении скорости

Многие из этих представлений уже закрепились в массовом сознании как устойчивый миф.

МИФ ПЕРВЫЙ: Разрешенная скорость движения - это та, что указана на знаке, плюс 19 км/час

То есть в городе, например, теперь разрешено ездить 79 км/час, а на трассе - 109 км/час.

Закон за такое превышение не наказывает, значит, можно и нужно. На самом деле факт нарушения ПДД в данном случае остается, и в случае ДТП водителя, который превысил скорость на пресловутые 19 км/час, куда вероятнее признают виновным. А уж страховые компании и вовсе будут рады по этой причине отказать ему в выплате.

Но главное все же в другом: знаки скоростного режима расставлены отнюдь не из прихоти укротить вашу стремительную натуру и уж, конечно, не для того, чтобы собрать побольше штрафов. А исключительно для того, чтобы сохранить вам жизнь. И будьте уверены: расстановка всегда производится на основе законов логики, физики и многолетнего печального опыта.

Например, самый распространенный скоростной режим в городской черте - не более 60 км/час (за рубежом и вовсе 50 км/час). Почему именно эта цифра? Все просто: 60 км/час - оптимально компромиссная скорость, которая позволяет и передвигаться с приемлемой скоростью, и избегать большинства критических ситуаций, грозящих ДТП, и... сохранять жизни. Ведь автомобиль на скорости больше 60 км/час в случае наезда на пешехода практически не оставляет ему шансов на жизнь. Таковы законы физики: при скорости в 84 км/час кинетическая энергия автомобиля вдвое выше, чем при скорости в 60 км/час. Следовательно, и последствия столкновения с автомобилем как с физическим объектом для человека будут вдвойне более разрушительными.

МИФ ВТОРОЙ: Если я еду с соблюдением скоростных ограничений, то ничего не нарушаю

Вроде бы так, но существует еще п. 10.1 ПДД, который предписывает выбирать скорость согласно условиям движения, то есть видимости, качеству полотна, плотности трафика и так далее.

Распространенная ситуация: вы едете по скользкой дороге, не выходя за установленные 60 км/час. Вдруг впереди неожиданное препятствие, в которое вы уверенно и въезжаете, потому что тормозной путь объективно стал длиннее, и прочее, прочее... Кто виноват? Да вы, конечно! По тому самому п. 10.1.

Поэтому правильным будет несколько иной алгоритм: выбираем безопасную скорость, исходя сначала из дорожных условий, а потом уже следим, чтобы она была не выше предписанной знаками.

МИФ ТРЕТИЙ: У меня хорошая машина с эффективными тормозами. У нее меньше тормозной путь, поэтому я могу ехать с большей скоростью

Казалось бы, верное суждение. Но... не совсем. Существует понятие тормозного пути как чисто технического показателя расстояния, которое проходит машина с момента начала торможения до полной остановки. Для большинства легковых авто он будет в среднем равен 23 м со скорости 60 км/час. И 41 м со скорости 80 км/час. Но есть еще понятие остановочного пути, в которое добавляется время реакции водителя, в среднем 1 секунду, и время срабатывания системы - 0,6 сек. на исходной скорости. Т. е. на скорости 60 км/час авто дополнительно пройдет 27 метров, на 80 км/час - 35 метров. Итого: остановочный путь большинства автомобилей до препятствия (машины, столба, пешехода) со скорости в 60 км/час составит 50 метров. И 76 метров - со скорости 80 км/час. Одна и та же машина. И разница в 26 метров! Посчитали? А теперь перечитайте еще раз утверждение «у меня хорошая машина с эффективными тормозами». И переоцените его.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: Я тороплюсь и сознательно превышаю скорость, потому что это дает существенный выигрыш во времени

С точки зрения чистой математики это, разумеется, верно. Дьявол, как водится, в деталях. Призовем на помощь ту самую математику и посчитаем.

Менеджер Быстров выехал из дома на работу, которая находится на среднестатистическом для россиянина расстоянии 10 км от дома. Для наглядности подсчетов примем, что он едет по свободной трассе без светофоров со скоростью 80 км/час. Значит, на совещание он приедет через 450 секунд.

А инженер Невозмутимцев, сосед по дому и сослуживец Быстрова, в то же самое время также выехал на работу, но со скоростью

в 60 км/час. И приехал через 588 секунд. Экономия времени у Быстрова составила 138 секунд, или чуть больше 2 минут. Это чистая математика. А в реальной жизни на реальной дороге Быстрову и Невозмутимцеву встретятся не менее пяти светофоров и пробок, что сведет потенциальный двухминутный математический выигрыш к реальным нескольким секундам. При этом скоростная манера езды Быстрова в разы опаснее и для него самого, и для других участников движения. Риски ДТП и тяжесть последствий возрастают в разы. С точки зрения закона, Быстров - нарушитель. И факт превышения скорости изрядно осложнит ему жизнь в случае контакта с гаишниками. А теперь посчитайте: уравновешивает ли математический плюс жизненные минусы?

МИФ ПЯТЫЙ: Чтобы не попасть в ДТП, я буду ехать очень медленно

Этот миф бытует среди начинающих водителей и водителей так называемого «третьего возраста». Они не превышают разрешенную скорость, а напротив - существенно занижают ее. Догоняющим автомобиль-черепашку машинам приходится тормозить и перестраиваться для обгона в соседние ряды, вынуждая машины в этих рядах, в свою очередь, менять темп движения. Такая манера езды часто провоцирует ДТП, в которые нередко оказываются вовлечены и осторожные тихоходы. Ведь рано или поздно излишние перестроения приводят к столкновению.

Залог безопасности не в том, чтобы двигаться очень медленно, а в том, чтобы выбирать скоростной режим в соответствии с требованиями дорожных знаков и обязательно пристегиваться ремнями как самому, так и всем пассажирам в вашем авто!

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Широкомасштабная социальная кампания «Однозначно» реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке экспертного центра «Движение без опасности» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и направлена на обеспечение безопасности всех категорий участников дорожного движения.