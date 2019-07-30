Парад нарядов на фестивале «Рандеву» в Юрмале: Помолодевшая Лайма Вайкуле и Успенская в дерзком мини и ботфортах

В солнечной Юрмале отшумел юбилейный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2019».

Хозяйка фестиваля порадовала коллег отличной формой.

Дизайнер Ксения Князева. Фото: instagram.com/ksenia_knyazeva/

- Еда для меня лишь топливо. Когда я вспоминаю себя маленькой, то самая большая проблема в детском саду для меня были завтраки, обеды и ужины. Потому что я никогда не хотела есть, меня заставляли. Знаете, я посмотрела, тибетские монахи едят маленькую горсточку риса, и то сами не готовят, а им дают. На самом деле человеку не так много и надо, - делится с «КП» рецептом красоты Лайма.

А мы вместе с дизайнером Ксении Князевой рассмотрели звездные наряды красной дорожки фестиваля, выяснив: кто был королевой (или королем) стиля на этом музыкальном смотре, а кто переборщил с модными наворотами.

Лайма Вайкуле

-Я поражаюсь насколько красивым может быть человек в своем уже серьезном возрасте, - говорит о фестивальных образах Лаймы дизайнер Ксения Князева. - Насколько можно себя поддерживать в стилистическом плане, следить за своим лицом и фигурой. Я восхищаюсь Лаймой. Здесь, конечно же, низкий поклон Вайкуле и ее генетике в том числе. Видно, что женщина красива, ухожена и стильно одета.

Мне нравится эта белая юбка из тонкого шифона и этот потрясающий белый джемпер с акцентом на вороте — все это очень красиво и стильно в сочетании с сережками. Получился образ в стиле Гуччи.

Черный костюм с юбкой с рюшами тоже хороший. Он тоже с акцентом на плечи. А эти милые рожки подтверждают, что у Лаймы не только отменный вкус, но и отличное чувство юмора.

Стас Михайлов

-У Стаса Михайлова уже есть свой образ, неповторимый стиль. Мне кажется, он может принимать любые формы. На этом фото в костюме из газет Стас похож на молодого Элтона Джона, - считает дизайнер Ксения Князева.

Александр Панайотов

- До этой фотографии мне казалось, что Панайотов довольно стильно одевается, следит за модой. Его любимый цвет - черный. В Инстаграме у Саши я вижу фото в прекрасных свитерах. Стиль, безусловно, у певца есть, но этот фрак мне не нравится. Очень сильно удешевляют образ красные лацканы и красная подкладка. Мне кажется, это смотрится не совсем современно, словно Саша актер ТЮЗа, - говорит дизайнер Ксения Князева.

Сати Казанова

- Сати немного опоздала. Подобные комбинезоны были актуальны года три-четыре назад, - высказалась об образе певицы дизайнер Ксения Князева. - Мне не очень нравится ткань, потому что она показывает некоторую анатомию. Все же лучше выбирать для таких изделий более плотную ткань.

Алена Свиридова

- Этот тот самый случай, когда «взрослые» актрисы выглядят моднее и стильнее своих юных коллег. Алена явно работает со стилистами, поэтому образ ее продуман. И костюм и джинсы смотрятся отлично. Хотя рваные джинсы сейчас уже не в тренде, они устарели. Но белая рубашка и укороченная джинсовка -это классика, которую сложно испортить, - считает дизайнер Ксения Князева.

Игорь Верник

Братья Игорь и Вадим ВерникиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Вот почему Игорь Верник в этих шортах красных широченных кажется более стильным, чем Александр Панайотов? Очень важно не перебарщивать с красотой. В российском шоу-бизнесе любят навороты, рюши. Умение просто акцентно одеваться это большой труд.

Видно, что Верник имеет вкус и всегда одет стильно и дорого, - говорит дизайнер Ксения Князева.

Макс Барских

- Эта нарочитая сексуальность выглядит странно. Хотя бы пиджак должен был быть поспокойнее. И точно не кожаные штаны, - раскритиковала наряд певца дизайнер Ксения Князева.

Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим ГалкинФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Образ неплохой. Классическое сочетание верха и низа: расслабленные полуспортивные брюки и аккуратно накинутый на плечи в английском стиле джемпер. Очень сдержанно и дорого смотрится наряд Галкина. Респект ему, - похвалила юмориста наш эксперт.

Люба Успенская

- Юрмала -курортный город. И наряд должен быть расслабленным. А тут мы видим плотный мини-комбинезон из пайеток, который хрустит при передвижении. И все это еще в сочетании с чёрными колготками и сапогами. Там мороз был? - удивляется дизайнер Ксения Князева. - Люба со своей стройной фигурой и длинными ногами может позволить любое платье, но почему-то летом выбирает зимний и не особо изысканный наряд.

Монатик

- Мне нравится этот пиджак с асимметричным кроем. А вот слим -джинсы совсем не в тему. Хочется к такому пиджаку аккуратных зауженных к низу брюк, - объясняет наш эксперт.