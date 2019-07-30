2019-07-30T20:40:48+03:00
Общество

"Почта России" выявит самых сильных и ловких сотрудников

Компания проведет соревнования среди 1500 работников
Григорий ЛЕОРДА
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В соревнованиях примут участие 1500 сотрудников. Фото: пресс-служба Почты РоссииВ соревнованиях примут участие 1500 сотрудников. Фото: пресс-служба Почты России
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2 и 3 августа на стадионе Авангард в Домодедово пройдет финал корпоративной Спартакиады Почты России. В эти дни в Москву приедут около 1500 сильных и ловких сотрудников - победителей региональных этапов соревнований.

Спорт в финале будет самым разным: командным и одиночным. Среди популярных и всем известных игр: мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис. Сильнейших выявят и в гиревом спорте, шахматах, беге на различные дистанции, плавании вольным стилем. Кроме того, сотрудники компании сдадут комплекс упражнений ГТО.

Определять победителей будут в командном и личном зачете. Фото: пресс-служба Почты России

Определять победителей будут в командном и личном зачете. Фото: пресс-служба Почты России

Итоги будут подводить в личном и командном зачете. Победивший макрорегион получит переходящий Кубок Почты России от победителей 2018 года – команды макрорегиона Северный Кавказ.

"В коллективе Почты России трудится много людей, объединенных стремлением к здоровому образу жизни и спортивным достижениям. Регулярные занятия любимыми видами спорта и участие в Почтовой Спартакиаде объединяют коллектив. Воля к победе мотивирует как на соревнованиях, так и на рабочем месте", - рассказали в пресс-службе.

Почтовая Спартакиада станет главным спортивным событием года компании. Основной целью соревнований является формирование командного духа и поддержание корпоративной культуры.

Участники соревнований сдадут нормы ГТО. Фото: пресс-служба Почты России

Участники соревнований сдадут нормы ГТО. Фото: пресс-служба Почты России

ИСТОЧНИК KP.RU

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