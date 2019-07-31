11-летний сын Дмитрия Певцова страдает из-за профессии отца

Пока одни звезды проводят отпуск на теплых морях, Дмитрий Певцов с головой погрузился в работу. Актер снимается в короткометражном фильме «Даю посадку». Съемки картины Юрия Яшникова проходят на Байкале, и Дмитрий уже улетел в Иркутскую область. С собой он взял 11-летнего сына Елисея, и теперь, как признается Певцов, мальчику приходится страдать из-за издержек отцовской профессии.

В Инстаграме Дмитрий опубликовал несколько видеороликов, показывающих рабочие моменты съемок. Утро нового дня началось очень рано – артисту и всей съемочной группе предстоял переезд на аэродром. Там Певцова ждал самолет Ан-2, на котором должен был летать его герой. Добираться до села Большое Голоустное, где проходили съемки, актеру и его сыну пришлось на дребезжащей «газели».

- Сегодня первый съемочный день. Сна практически не было. Этот мальчик тоже практически не спал. Страдает из-за профессии своего отца, —сообщил Певцов, направив камеру на сына. - Но мы едем на аэродром и будем садиться в маленький самолет, который понесет нас на своих крыльях туда, где мы будем снимать кино.

dima_pevtsov На комфортабельной Газели по Иркутской области...

Елисей, впрочем, вопреки мрачному комментарию папы выглядел совершенно довольным. Похоже, мальчик любит приключения, а перспектива полетать на раритетном самолете и вовсе привела его в восторг. Наследнику Певцова не привыкать к суровым походным условиям. Несколько дней назад актер и его сын побывали в Валаамском монастыре. Сначала они добирались туда на машине, а затем плыли на лодке. В комментариях поклонники актера отмечают, что у Елисея очень насыщенная и интересная жизнь: вместе с отцом он колесит по России и видит самые красивые уголки страны. Так что ради этого можно потерпеть небольшой дискомфорт в дороге.

Напомним, Елисей – сын Дмитрия Певцова от второго брака. Мальчика актеру подарила актриса Ольга Дроздова. Супруги вместе уже 25 лет. После четверти века в браке Ольга, наконец, решила официально взять фамилию мужа. В июле актриса написала заявление в один из столичных загсов. Об этом рассказал в Инстаграме сам Певцов.

- Дроздова Ольга, которая скоро станет Певцовой. Сегодня у Ольги именины, день Ангела, с чем я и поздравляю, - написал Дмитрий.

dima_pevtsov ВАЛААМ. День третий...С днем святого князя Владимира!!! И днем ВМФ!

Певцов называет жену своей музой и главной любовью в жизни.

- Однолюб — это когда Господь дал тебе половину. Я свою половину нашел, - признался Дмитрий в эфире программы «Он и Она». - Любовь — это не цветочки, не свидания при луне. Это — работа над собой. У Ольги масса недостатков. Ну и что? У меня еще больше.