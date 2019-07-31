2019-07-31T03:23:24+03:00
Общество

Географический диктант проведут в октябре

В пятый раз в России и за рубежом пройдет Географический диктант РГО
Евгений САЗОНОВ
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В пятый раз в России и за рубежом пройдет Географический диктант РГОВ пятый раз в России и за рубежом пройдет Географический диктант РГОФото: Михаил ФРОЛОВ
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Юбилей небольшой, но очень важный, ведь за время существования этой замечательнйо акции Русского географического общества в ней приняли участие 900 тысяч человек по всему миру.

И в этом году 27 октября любой желающий сможет написать диктант в любой точке планеты. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте проекта, причем принять участие можно как очно, так и заочно - онлайн. А можно пойти еще дальше - и помочь организовать площадку Диктанта в своем регионе.

Все подробности на сайте проекта - dictant.rgo.ru.

А В ЭТО ВРЕМЯ

До 15 августа продлен прием заявок на третий Всероссийский конкурс РГО «Лучший гид России». Принять участие могут все желающие - как профессиональные гиды, так и любители. Все, что нужно для участия в конкурсе, - снять двухминутный видеоролик - яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту - и загрузить его на сайт проекта лучшийгид.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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