Новый «охотник за планетами» нашел пригодную для жизни супер-Землю

Команда астрономов из Института астрофизики на Канарских островах (Instituto de Astrofísica de Canarias), ведомая Рафаэлем Люком (Rafael Luque) и Энрико Палле (Enric Pallе), подтвердила: у звезды GJ 357, расположенной в созвездии Гидры на расстоянии в 31 световой год от Солнечной системы, действительно находится планета, потенциально пригодная для жизни. На её существование указал новейший «искатель планет» - орбитальный телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite).

Обнаруженная планета примерно в 6 раз тяжелее Земли. В диаметре она больше ее в 2 раза — эдакий гигант, на котором хватило бы места для десятка таких цивилизаций, как наша.

Обнаруженная супер-Земля находится в обитаемой зоне своего светила.

Пока точно не известно имеется ли на супер-Земле атмосфера, но если хоть какой-то воздух есть, то жить там можно, - уверяют ученые в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics. С атмосферой, по словам Дианы Коссаковской (Diana Kossakowski) — соавтора из Института астрономии Макса Планка ( Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg), на планете было бы теплее, чем на Марсе. И вода находилась бы в пригодном для употребления - жидком — виде.

Гигант греется от красного карлика, располагаясь от него в 5 раз ближе, чем Земля от Солнца. Год тут длится 55,7 земных суток.

Красный карлик в 3 раза легче Солнца и примерно на 40 процентов холоднее.

У супер-Земли есть две горячие соседки размером поменьше, но все равно крупнее нашей планеты примерно в полтора раза. Они вращаются совсем близко от своего светила. От этого и нагреваются очень сильно. Как духовки.

Чуть раньше, «охотник за планетами» обнаружил другие три планеты, но гораздо дальше — в 73 световых годах от Солнечной системы. Подробнее об этом и о самом телескопе TESS читайте тут.