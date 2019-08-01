2019-08-01T19:47:24+03:00
Звезды

Армен Джигарханян вернулся в театр после долгого перерыва

Вся труппа высыпала на улицу и под аплодисменты проводила своего руководителя в зрительный зал
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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В московском театре под руководством Армена Джигарханяна начался новый сезон. Фото: предоставлено театромВ московском театре под руководством Армена Джигарханяна начался новый сезон. Фото: предоставлено театром
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Сегодня в московском театре под руководством Армена Джигарханяна начался новый сезон. Еще утром не было известно, приедет народный артист СССР и президент театра на традиционный сбор артистов или будет «командовать парадом» дистанционно, как происходило последние полгода. Но Джигарханян приехал. И это в театре восприняли как праздник. Артисты встречали его как солдата, вернувшегося с фронта, ну разве что не качали на руках. И он тоже был рад видеть всех. Похудел, но улыбался. Внешне был похож на дорогого дядюшку, приехавшего из солнечного Дилижана. Почти у каждого спросил, как поживают дети-внуки. Провел собрание труппы, обсудил текущие вопросы, объявил планы. В итоге пробыл в театре около трех часов. И все это время был на ногах назло своим недоброжелателям, которые врут, что Джигарханяна ноги не носят.

Как рассказывают очевидцы, говорил он ярко и без остановок. Осмысленно рассуждал о театре и о любви.

В этом сезоне в театре Джигарханяна должен выйти спектакль, о котором Армен Борисович давно мечтал — «Тетка Чарлея», комедия, хорошо известная благодаря фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!», в котором как раз он блистал. Будет поставлен еще и Островский - «На всякого мудреца довольно простоты», и «Василий Теркин» Александра Твардовского, и новогодний спектакль для детей «Остров сокровищ». Все проекты уже запущены в работу. Джигарханян пообещал принимать участие в репетициях.

Фото: предоставлено Московским Драматическим театром под руководством А.Б.Джигарханяна

Фото: предоставлено Московским Драматическим театром под руководством А.Б.Джигарханяна

За те полгода, что Армена Борисовича не было в театре — в это время он лечился, отдыхал, восстанавливался после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской, связь с ним осуществляла директор Елена Гильванова. В заключении сегодняшней встречи Армен Борисович сказал: «Это самый лучший директор, который был за всю историю театра».

Напомним, театр под руководством Армена Джигарханяна был создан в 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где преподавал народный артист. Первой постановкой был моноспектакль Армена Борисовича «Последняя лента Крэппа» по пьесе Сэмюэла Беккета.

Но театр по-настоящему стал знаменит два года назад, когда разразился семейный скандал между Арменом Борисовичем и его женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая в то время была директором. В итоге — развод и девичья фамилия плюс уголовное дело по 137 статье УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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