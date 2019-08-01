Какие школы, дороги и больницы — нужны «винтилово» и хайп!

События последних недель в центре Москвы у многих граждан вызвали вопросы — из-за чего сыр-бор, неужели те, кто протестует, так рвутся поработать на благо столицы и почему власть отвечает так жестко? Мы ответили на семь самых частых вопросов, которые задают наши читатели.

1. Чем занята Мосгордума

Законодательное собрание Москвы (первый созыв был 26 лет назад) избирается на 5 лет. В ее состав входят 45 депутатов. На постоянной основе работает председатель, 2 его заместителя и 15 руководителей комиссий. В полном составе собираются по нескольку раз в месяц. Полномочия достаточно широкие. От назначения судей и главы контрольно-счетной палаты в столице до утверждения договоров и соглашений Москвы. Здесь принимают те законы, по которым живет огромный город.

2. Сколько не прошли регистрацию?

Отказы в регистрации — не экзотика. Например, на прошлых выборах в Мосгордуму не прошли сито отбора (на этапе сбора подписей горожан в свою поддержку) 107 кандидатов. Теперь отказов в два раза меньше - 57 не зарегистрированных. Из них от партий - 18 кандидатов и 39 — самовыдвиженцы. Главная причина отказа в регистрации — масса автографов в подписных листах, которые избирательными комиссиями признаны недействительными. 12 не прошедших кандидатов из радикальной оппозиции и заварили бучу уличных протестов.

3. Что нарушали

В их подписных листах нашлись 344 «мертвые души». Это люди, которых не стало в 2019-м, но их подписи и паспортные данные фигурируют в списках поддержавших дюжину кандидатов в городские депутаты. Было расследование члена общественной палаты РФ Ивана Ремесло по этому поводу — с фотографиями могил и звонками родственникам усопших. То есть, понятно, что скорее всего их данные были взяты кандидатами (или их штабами) из баз данных за 2018 год. Но среди почти 10 тысяч нарушений у снятых с выборной гонки кандидатов были не только автографы умерших. Часто встречалось такое: подпись избирателя выполнена другим лицом. Нередко подпись избирателя была поставлена человеком из другого округа.

Нарушения очевидны, легко считываются, их сложно оспорить. Однако те, кто выходят протестовать, горячо говорят, что подлинность подписей мало что значит — они должны участвовать в выборах и точка! Допускай! При том показательный факт: до акции 27 июля была подана всего 1 (!) жалоба в суд на «нерегистрацию». Остальные решили действовать исключительно уличным напором. Будто именно для этого специально и закладывалась «липа» в подписные листы, чтобы спровоцировать протестные акции и этим погромче о себе заявить. Не остаться тихими кандидатами, которых никто при голосовании даже не заметит.

4. Какие кандидаты зарегистрированы?

Всего около 400 человек в 45 округах стремились в Городскую думу Москвы. 136 из них либо сняли свои кандидатуры, либо не представили нужные документы. В итоге было зарегистрировано 233 кандидата. 171 - от партий и 62 - самовыдвиженца. Среди зарегистрированных кандидатами в депутаты - представители девяти партий и движений. В том числе - парламентских партий. То есть ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. А также «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» «Гражданская сила», «Зеленые».

5. Почему кандидаты-неудачники зовут людей на акции?

Во время первой акции протеста, которую организаторы назвали «встречей с избирателями», дюжина не прошедших регистрацию кандидатов вместе с активом своих штабов и примкнувшими волонтерами пришли к зданию Мосгоризбиркома. Они заявили — регистрировать надо всех, невзирая на подлинность подписей, а уж избиратель пусть в сентябре решает. Предложение от главы Мосгоризбиркома Горбунова о том, что надо в законном порядке подавать заявления и протесты на отказ в регистрации, а также слова, сказанные на встрече с главою ЦИКа Эллой Памфиловой, которая рекомендовала добиваться регистрации по закону, самые активные инициаторы протестных акций услышать не захотели.

А, может, и не собирались? У организаторов протестов было заранее сформулирована позиция: «власть нас не слышит и не видит» - и потому надо выходить на улицы. И опять же потому никто не подал заявку на проведение митинга 27 июля - чтобы акция была несогласованной и гарантированно закончилась задержаниями, громким «винтиловом».

6. Есть ли в рядах митингующих провокаторы?

На съемке событий 27 июля фиксируются люди, которые профессионально пытаются прорвать ряды ОМОНа. Они правильно группируются, грамотно провоцируют. Брошенная мусорная урна, камни и бутылки, летящие в силовиков — из этого же ряда. Из-за того, что наличие провокаторов среди тех, кто вышел в центр Москвы, оказалось очевидным, либеральный телеканал «Дождь», транслировавший акцию в подробностях, в итоге снял со своего сайта запись этого события. А Следственный Комитет прислал руководству «Дождя» благодарственное письмо. Оно стоит того чтобы его процитировать:

«… Сотрудники телеканала «Дождь» оказали значительную помощь в выявлении правонарушителей, проводя прямую трансляцию акции. Почти 11 часов трансляции создали значительную базу для привлечения к ответственности всех правонарушителей. Выражаю … искреннюю благодарность за тесное сотрудничество и достижение высоких результатов по обеспечению защиты законодательства РФ и правопорядка в городе Москве.

Заместитель руководителя Главного следственного управления С.М.Ярош"