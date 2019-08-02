2019-08-02T07:49:25+03:00
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в результате аварии с автобусом в Ставрополье

Водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком
Марина ВЕНЦОВА
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Пять человек погибли и 14 пострадали в результате аварии с автобусом в Ставрополье. Фото: очевидцыПять человек погибли и 14 пострадали в результате аварии с автобусом в Ставрополье. Фото: очевидцы
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Дорожно-транспортное происшествие с участие рейсового автобуса и грузовика произошло в Апанасенковском районе Ставропольского края. В результате аварии пять человек погибли и 14 пострадали.

"В результате ДТП в Апанасенковском районе пять человек погибли, по уточненным данным, 14 человек пострадали", - цитирует ТАСС сообщение отдела пропаганды краевого управления ГИБДД.

ДТП в Ставрополье. Фото: очевидцы

ДТП в Ставрополье. Фото: очевидцы

Как отмечает УГИБДД, за полчаса до ЧП водителя автобуса останавливали на посту полиции в рамках профилактической акции "Сон за рулем". Однако от отдыха 59-летний водитель отказался. В настоящее время установлено, что он погиб. В качестве одной из версий ДТП рассматривается усталость водителя автобуса.

На месте происшествия работают экстренные службы, движение в данном направлении затруднено.

ДТП с участие рейсового автобуса и грузовика. Фото: очевидцы

ДТП с участие рейсового автобуса и грузовика. Фото: очевидцы

Вот список пострадавших. Их количество увеличилось до 20.

1) Бахорева П. (26.09.05 г.р.)

2) Милешникова Р. (05.06.62 г.р.)

3) Поляшкина В. (14.01.89 г.р.)

4) Апресян Е. (12.06.80 г.р.)

5) Погосян А. (2015 г.р.)

6) Погосян А. (2010 г.р.)

7) Шаталов О. (21.12.93 г.р.)

8) Мордвинцева И. (16.10.63 г.р.)

9) Нешатый А. (15.05.75 г.р.)

10) Летягин А. (14.04.1979 г.р.)

11) Блинова В. (25.05.80 г.р.)

12) Боссе Т. (30.06.66 г.р.)

13) Боссе Т. (03.01.2000 г.р.)

14) Синкина М. (04.12.2003 г.р.)

15) Гучияев Р. (08.10.1976 г.р.)

16) Топчеева М. (1941 г.р.) (реанимация)

17) Махарашвили О. (09.09.1983 г.р.)

18) Киселева К. (24.02.2003 г.р.)

19) Васильева Е. (06.09.1963 г.р.)

20) Малышнина Г. (04.08.1978 г.р.)

Кстати ранее сайт kp.ru писал, что в Подмосковье при столкновении пяти автомобилей погиб ребенок погиб, еще четыре человека пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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