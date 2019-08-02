Получи пригласительный и автограф от Лепса на байк-шоу в Севастополь!

10 августа мотоклуб "Ночные волки" готовит масштабное юбилейное байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе. В программе "Тень Вавилона" - не только сами мотоциклисты и каскадеры, но и российские звезды.

"Григорий Лепс не побоялся высоты, огня и взрывов и готов испытать себя в представлении, - рассказал "Комсомолке" лидер мотоклуба Хирург (Александр Залдастанов). - Мы с ним организовали конкурс: кто угадает, какая песня Лепса прозвучит в кульминации байк-шоу, получит пригласительный билет и автограф от певца. Конкурс продлится до 3 августа. Пишите ваши версии в комментариях к моему посту в Фейсбуке".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Конюхов хочет построить на Гасфорте келью

Знаменитый путешественник и священник Федор Конюхов записал видео-приветствие для трудящихся сейчас день и ночь на площадке "волков".

"Отец Федор сейчас строит часовню в Севастополе, посвященную святому праведному воину Феодору Ушакову. В прошлом году во время подготовки байк-шоу он побывал на Гасфорте, был поражен масштабам подготовки, пообещал нам частичку мощей Георгия Победоносца для будущего храма и даже попросил обустроить ему келью, - говорит Хирург. - Очень ему приглянулась здесь высоченная кирпичная труба от старой котельни, на вершине которой бесстрашный Конюхов хотел обустроить келью и исповедовать в ней тех, кто отважится к нему подняться.

А сейчас мы очень надеемся, что 10 августа отец Федор сможет быть с нами".

Среди гостей "волки" также ожидают руководство Крыма, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.