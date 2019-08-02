2019-08-02T10:51:05+03:00
Звезды

Получи пригласительный и автограф от Лепса на байк-шоу в Севастополь!

Музыкант с "Ночными волками" запустили конкурс для всех желающих
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Григорий Лепс.Григорий Лепс.Фото: Руслан РОЩУПКИН
Изменить размер текста:

10 августа мотоклуб "Ночные волки" готовит масштабное юбилейное байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе. В программе "Тень Вавилона" - не только сами мотоциклисты и каскадеры, но и российские звезды.

"Григорий Лепс не побоялся высоты, огня и взрывов и готов испытать себя в представлении, - рассказал "Комсомолке" лидер мотоклуба Хирург (Александр Залдастанов). - Мы с ним организовали конкурс: кто угадает, какая песня Лепса прозвучит в кульминации байк-шоу, получит пригласительный билет и автограф от певца. Конкурс продлится до 3 августа. Пишите ваши версии в комментариях к моему посту в Фейсбуке".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Конюхов хочет построить на Гасфорте келью

Знаменитый путешественник и священник Федор Конюхов записал видео-приветствие для трудящихся сейчас день и ночь на площадке "волков".

"Отец Федор сейчас строит часовню в Севастополе, посвященную святому праведному воину Феодору Ушакову. В прошлом году во время подготовки байк-шоу он побывал на Гасфорте, был поражен масштабам подготовки, пообещал нам частичку мощей Георгия Победоносца для будущего храма и даже попросил обустроить ему келью, - говорит Хирург. - Очень ему приглянулась здесь высоченная кирпичная труба от старой котельни, на вершине которой бесстрашный Конюхов хотел обустроить келью и исповедовать в ней тех, кто отважится к нему подняться.

А сейчас мы очень надеемся, что 10 августа отец Федор сможет быть с нами".

Среди гостей "волки" также ожидают руководство Крыма, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.

Лепс выступит на байк-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке
Кличко заявил, что считает себя «английской королевой»
Минздрав опубликовал список регионов с высоким числом абортов
В Подмосковье мужчину расстреляли из травматического пистолета ради ящика вишни
Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники
В центральной части Бангкока прогремели семь взрывов
Япония выразила крайнее сожаление в связи с поездкой Медведева на Итуруп
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Неизвестные обокрали квартиру заммэра Балашихи Олега Бурлина
Видео аварии с автобусом под Ставрополем появилось в сети
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
В Гринпис призывают включить отдаленную тайгу в охраняемые территории
Появился список пострадавших в ДТП с автобусом в Ставрополье
Погода в Москве на 2 августа 2019 года: небольшие дожди и до 17 градусов тепла