2019-08-02T13:46:56+03:00
Происшествия

В Москве задержали лесбиянку за домогательства к школьнице

В деле, которое было заведено правоохранительными органами - два эпизода
Иван Рунев
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На задержанную девушку завели два уголовных дела.На задержанную девушку завели два уголовных дела.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сразу две статьи инкриминируют 22-летней москвичке Анастасии Г. за секс с малолетней школьницей. По версии следствия, которая основывается на показаниях пострадавшей 13 летней Маши*, ее подвергли лесбийскому сексу в туалете одного из торговых центров на юге Москвы.

На девушку завели два уголовных дела: одно за «развратные действия сексуального характера», а второе за «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

- 1 апреля 22-летняя Анастасия Г. в туалете ТЦ на Автозаводской улице совершила половой акт с 13-летней Марией* К., заставив последнюю полностью раздеться. 10 апреля был уже второй случай домогательства со стороны обвиняемой. Вечером того дня 22-летняя Анастасия заманила 13-летнюю девочку в Химкинский лес и заставила целоваться и раздеться. – сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

На данный момент сотрудники полиции опрашивают свидетелей и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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