2019-08-02T14:00:06+03:00
Спорт

Суперкубок УЕФА 2019 между "Ливерпулем" и "Челси" будут судить женщины

Свисток к началу поединка даст назначена француженка Стефани Фраппар
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Стефани Фраппар.Стефани Фраппар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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УЕФА пошли на необычный эксперимент в матче на Суперкубок Европы 2019 года. Поединок двух топ-грандов европейского футбола "Ливерпуля" и "Челси" будет судить женская бригада арбитров. Возглавит ее Стефани Фраппар из Франции, а помогать ей в Стамбуле будут ассистентки в лице Мануэлы Николози и Мишель О'Нил.

Совсем недавно в июне Фраппар работала на финале чемпионата мира по футболу среди женщин между США и Голландией. Кроме того, она работала и на полуфинале молодежного Евро-2017 среди женщин между Англией и Голландией. В сезоне 2019/2020 годов Фраппар станет первой в истории женщиной, которая будет обслуживать игры чемпионата Франции на постоянной основе. В прошлом сезоне ей уже доверили матч между "Амьеном" и "Страсбуром".

Между тем, в женской бригаде будет и мужчина. Четвертым рефери встречи был назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" пройдет в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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