2019-08-02T13:49:52+03:00
Экономика

Сбербанк создал 1300 рабочих мест в Тольятти

Сбербанк открыл вторую очередь Центра корпоративных решений (ЦКР) «Тольятти». Это принесло городу еще 600 рабочих мест, а в общей сложности центр обеспечил 1300 рабочих мест
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В задачи ЦКР входит консультирование клиентов по таким вопросам, как информация об операциях по счету, розыск платежей, причины отказа в проведении операции, продукты и услуги банка, а также решение допретензионных вопросов в режиме онлайн.

В здании второй очереди ЦКР будут работать специалисты по удаленным продажам и работе с органами власти, а также дочернее предприятие «Сбербанк Факторинг» (входит в экосистему Сбербанка).

Центр работает круглосуточно. В нем есть спортивный комплекс, комнаты отдыха для сотрудников, библиотека, IP-телевидение, футбольное поле с искусственным покрытием, столовая, обеденная зона на каждом этаже и парковка на 167 машино-мест.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка:

«Сотрудники ЦКР всегда на связи, потому что центр работает в формате 24/7 без выходных и праздников, осуществляя круглосуточную поддержку 2,2 млн корпоративных клиентов Сбербанка по сервисным и техническим вопросам. Открытие второй очереди центра позволит нам еще быстрее решать вопросы клиентов, экономя их время».

Первая очередь ЦКР была запущена 1 августа 2017 года в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между правительством Самарской области, ПАО Сбербанк и ПАО АвтоВАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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