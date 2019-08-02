В Москве 8-летнему мальчику воткнули нож в спину во время детской игры

Ночью первого августа в больницу имени Филатова доставили 8-летнего мальчика с ножевым ранением. Родители ребенка рассказали, что травму ребенок получил в квартире во время игры со соседскими детьми. 8-летний Вадик* часто ходил к соседям, у которых две дочери. В этот раз развлечение едва не закончилось трагедией, одна из девочек ударила мальчика кухонным ножом в спину, после чего ребенок закричал, и на его крик сбежались взрослые.

- Нож попал мальчику ровно между двух лопаток. К счастью, удар был не таким сильным, чтобы ребенок пострадал очень сильно. Все это произошло в одной из многоэтажек по Фрунзенской набережной. - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Сейчас оперативники разговаривают с десятилетней девочкой, пытаясь выяснить причину такого поведения. Правоохранителям предстоит узнать, намеренно ли ребенок причинил вред мальчику, или же это произошло по неосторожности.

* - имя изменено.