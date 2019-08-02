2019-08-02T14:48:40+03:00
Происшествия

В Москве 8-летнему мальчику воткнули нож в спину во время детской игры

Как пояснили родители в полиции, ребенка кухонным ножом ударила знакомая девочка
Иван Рунев
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Мальчика ударили кухонным ножом в спину во время игры со сверстниками.Мальчика ударили кухонным ножом в спину во время игры со сверстниками.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ночью первого августа в больницу имени Филатова доставили 8-летнего мальчика с ножевым ранением. Родители ребенка рассказали, что травму ребенок получил в квартире во время игры со соседскими детьми. 8-летний Вадик* часто ходил к соседям, у которых две дочери. В этот раз развлечение едва не закончилось трагедией, одна из девочек ударила мальчика кухонным ножом в спину, после чего ребенок закричал, и на его крик сбежались взрослые.

- Нож попал мальчику ровно между двух лопаток. К счастью, удар был не таким сильным, чтобы ребенок пострадал очень сильно. Все это произошло в одной из многоэтажек по Фрунзенской набережной. - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Сейчас оперативники разговаривают с десятилетней девочкой, пытаясь выяснить причину такого поведения. Правоохранителям предстоит узнать, намеренно ли ребенок причинил вред мальчику, или же это произошло по неосторожности.

* - имя изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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