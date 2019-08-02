Жители Танзании выступают против планов построить канатную дорогу на Килиманджаро
Власти Танзании планируют построить подвесную канатную дорогу на высочайший вулкан Африки Килиманджаро, однако местные жители выступают против, заявляя, что правительство не раскрывает всех деталей проекта.
Проблема заключается в том, что канатная дорога может лишить основного заработка жителей страны, которые работают носильщиками и помогают в доставке вещей туристов на вершину.
Представитель Общества проводников горы Килиманджаро Дженнифер Франсис подчеркивает, что власти «твердят только о преимуществах, но ничего не говорят о возможных рисках» для местных жителей и грядущих поколений. «Это-то нас и смущает», - заключает он.
Правительство Танзании утверждает, что канатная дорога позволит увеличить поток туристов и создаст условия для комфортного путешествия на вершину горы для людей с ограниченными возможностями, пожилых и детей.
Что касается пожилых туристов, то стоит напомнить, что накануне жительница Соединенных Штатов Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки в возрасте 89 лет. Восхождение и спуск заняли девять дней.
Килиманджаро - покрытый вечными снегами горный массив, а одним из символов Килиманджаро и гор вообще стал «Замерзший леопард», которого обнаружили на склоне вулкана в 1926 году.
Оказалось, что это не выдумка Эрнеста Хемингуэя: писатель начал свой рассказ 1936 года «Снега Килиманджаро» именно с упоминания трупа леопарда около вершины самой высокой горы в Африке.
«Близко к западной вершине есть высушенная и замороженная туша леопарда. Никто не объяснил, что леопард искал на такой высоте», - говорится в рассказе.
С тех пор "фактор леопарда" часто упоминается среди доводов, которые заставляют покорителей вершин снова и снова рисковать жизнью и предпочитать суровые испытания домашнему уюту.
Лучше всего об этом еще в 20-х годах прошлого века сказал знаменитый альпинист Джордж Мэлори, когда его спросили, зачем он идет на Эверест. "Потому что он есть", - ответил Мэлори, которому так и не суждено было спуститься с высочайшей горы планеты.
Пока не ясно, как власти Танзании решат проблему с трудоустройством носильщиков, если канатная дорога все же будет построена. Но совершенно очевидно, что богатая приключенческая мифология Килиманджаро в этой ситуации точно останется в числе пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU