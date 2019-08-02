"С таким человеком рассталась!": Матильда Шнурова тяжело переживает развод

Развод Сергея Шнурова и Матильды, которые прожили вместе 11 лет, в свое время стал громом среди ясного неба для светской тусовки. Еще большим шоком стала скорая женитьба певца. Ходили слухи, что и его бывшая не одинока. Мол, красавица-брюнетка проводит время с успешным банкиром. Все точки над "i" решил расставить приятель лидера группы "Ленинград" Стас Барецкий.

"Она одна сейчас и переживает развод очень тяжело. С таким человеком рассталась! ", - рассказал Стас Барецкий. По его словам, Матильда отчаянно делает вид, что после развода у нее все супер, хотя это и не так.

"Мучается со своим рестораном, где из-за низкой посещаемости уменьшилась выручка. А балетная школа не может приносить доход", - разоткровенничался артист и предупредил, чтобы снимки в Инстаграме не принимали за чистую монету.

matilda.shnurova Ну что, начинаем новую жизнь номер 2019?

Барецкий справедливо отметил, что сейчас в соцсети можно указать любое местоположение и сверкнуть богатством, которого нет и никогда не было. На вопрос о том, на что живет бывшая Шнурова, он со знанием дела заявил: "На старые сбережения, проценты с депозитов".

По словам Барецкого, с певцом Матильда не общается. Мол, детей общих у них не было, а у артиста новая жена. Ольга Абрамова из богатой семьи. Шнуров, по слухам, без ума от любимой женщины.

matilda.shnurova Расставанием со Шнуровым Матильда сравнила с большим домом, который рушился поэтапно

Стас также предположил, что новую удачную партию 33-летней Матильде уже не найти. "Во-первых, Шнур сам по себе штучный экземпляр, а в России с настоящими мужиками плохо. Во-вторых, Матильда уже не девочка. Богатые дяденьки хотят развлекаться с молоденькими девочками", - цитирует его Собеседник.Ru.

Кстати, разводились Сергей Шнуров и Матильда очень тихо. Певец не мелочился, не торговался и оставил бывшей больше половины нажитого. Писали, что Шнурова стала обладательницей трех квартир, ресторана и школы балета.