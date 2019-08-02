2019-08-02T16:23:00+03:00
Наука

Первый в мире гибридный эмбрион человека и обезьяны получили в Китае

Развитие химеры прервали прежде, чем зародышу исполнилось 14 дней
Ярослав КОРОБАТОВ
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Ученые не стали доводить эксперимент до конца и прервали развитие эмбриона на 14-й день.Ученые не стали доводить эксперимент до конца и прервали развитие эмбриона на 14-й день.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Попытку скроить божью тварь по собственному лекалу предприняла международная команда ученых, представляющих Институт Солка (США) и Католический университет Мурсии (Испания). Для начала исследователи генетически модифицировали эмбрионы обезьяны, чтобы подавить активность генов, отвечающих за формирование органов. Затем в полученный организм ввели стволовые клетки человека, способные создавать ткани любого типа. В итоге получился жизнеспособный гомункул - зародыш обезьяны с человеческими клетками. Однако ученые не стали доводить эксперимент до конца и прервали развитие химеры на 14-й день. Этот срок является своеобразной пограничной линией, считается, что за первые две недели эмбрион не способен развить клетки центральной нервной системы.

Эксперимент проводили на территории Китая, чтобы избежать «юридических проблем», которые автоматически возникнут в Европе, где опыты с модификацией генов запрещены. Ведь возникает множество этических аспектов. Что если стволовые клетки могут сформировать человеческие нейроны в головном мозге живого существа. И что делать, если выяснится, что полученный организм обладает сознанием?

Однако, ведущий автор исследования Хуан Карлос Изписуа Бельмонте уверяет, что до этого дело не дойдет.

- Мы предусмотрели такой вариант, если человеческие стволовые клетки мигрируют в мозг, то они уничтожат сами себя. - утверждает профессор. - Сами эксперименты проводятся совершенно с другой целью. Это важный шаг для выращивания у животных донорских органов пригодных для трансплантации человеку.

Команда профессора Бельмонте уже проводила опыты по созданию химер. В 2017 году ученые пытались получить эмбрион, состоящий из клеток человека и свиньи. Но тогда опыт был не слишком удачным, человеческим клеткам практически не удалось закрепиться: на 1 клетку Homo sapiens приходилось 100 000 клеток хрюшки. В другом эксперименте, медики сумели вырастить органы крысы в теле лабораторной мыши. Они отключили у мышки гены, управляющие развитием сердца, глаз и поджелудочной железы, а затем внедрили стволовые клетки крысы, способные генерировать эти органы. Однако созревание эмбриона также не было доведено до конца, согласно международным требованиям к такого рода экспериментам.

Стоимость всей серии этих опытов составляет несколько сотен тысяч евро. И испанские ученые намерены продолжать свои исследования в лабораториях Китая. «Если мы хотим добиться прогресса в лечении людей, мы должны довести эту научную работу до конца»,- говорит Эстрелла Нуньес, куратор проекта в Католическом университете Мурсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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