Утверждения вожаков протестов о их поддержке населением оказались фикцией

Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ) оперативно провел опрос москвичей и россиян в регионах на тему «Выборы в Мосгордуму и акции протеста: общественная оценка», чтобы выяснить настроение людей. Итоги исследования оказались неутешительны для участников протеста и их вождей.

Если о самой акции знают 83% москвичей и 59% россиян в регионах, немногим более половины жителей столицы (54%) уверены в правильности решения Мосгоризбиркома не регистрировать кандидатов, допустивших нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных, а затруднились с ответом еще 17%. А что касается действий сотрудников правоохранительных органов, то 61% респондентов согласны с тем, что власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. В регионах считающих так еще больше – 69%. И лишь 26% и 23% опрошенных, соответственно, не согласны с этим.

Даже среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, на которую лидеры протестующих делают основную ставку, более половины (54%) согласны с действиями власти по пресечению беспорядков во время несогласованной акции 27 июля. А с повышением возраста поддержка действий правоохранителей растет. Силовиков поддерживают 63% москвичей в возрасте 45-50 лет и 73% жителей столицы в возрастной группе старше 60 лет. Причем, у старших поколений основой для беспокойства является опасения за судьбу своих детей и внуков.

- Это свидетельство того, что у обычных граждан свобода сознания развита даже лучше, чем у оппозиционной тусовочки. Люди из тусовочки говорят, мол, регистрируйте нас вопреки всему и на митинг давайте выходить вопреки всему, пусть он несогласованный и его проведение противоречит закону. Поскольку у многих людей из того лагеря, к сожалению, уважение к закону совершенно нулевое, - считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова и констатирует. - Некоторые люди просто не понимают, что основная работа полиции – это защита митингующих от самих митингующих. Толпа может запросто кого-нибудь затоптать и так далее. Я не говорю, что в действиях сил правопорядка совсем нет перегибов. Но в некоторых ситуациях жесткость, к сожалению, оправдана. Это такое суждение на уровне здравого смысла, которое результатами опроса подтверждается. Это не значит, что в Москве (да и в России – добавлено автором) живут какие-то кровожадные люди, это значит, что жители столицы опасаются массовых беспорядков, что в принципе для человека нормально.

- Для москвичей важно иметь свой город свободным для отдыха и для передвижений, особенно в выходные. Поэтому, когда происходят такие перекрытия дорог транспортных маршрутов из-за явно надуманных проблем, это вызывает у них раздражение, - уверен директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Тем более, что подавляющее большинство жителей столицы не симпатизирует лидерам несистемных протестов. Даже в лучшие для тех времена по их призыву на улицы выходили, максимум, около 100 тысяч человек на пике. Не то, что теперь. Москвичи, хоть они более либерально настроены, по сравнению с остальными россиянами, просто не хотят участвовать в этих непотребствах, проистекающих из корыстных интересов лидеров данного протеста.

- Из той информации, которая опубликована, трудно сделать вывод о том, поддерживают или не поддерживают москвичи и россияне участников прошедшей несогласованной акции, - считает известный политолог Евгений Минченко. – Речь идет о том, надо ли власти действовать по закону, даже если приходится применять жесткие меры. А это совсем другой вопрос. Человек может выступать за жесткое соблюдение закона, но при этом симпатизировать протестующим.

И с этим мнением можно было бы согласиться, если бы речь шла об ответе только на один вопрос. Но в исследовании ВЦИОМ таких вопросов несколько, и все они вертятся так или иначе вокруг событий 27 июля. При этом почти 40% москвичей считают, что вышедшие на акцию намеренно занимались провокациями в отношении сотрудников полиции и «Росгвардии». Не спонтанными, а намеренными, хорошо продуманными. Что, например, подтверждает изъятый у одного из участников беспорядков «арсенал»: Нож, канцелярский нож, внушительный перцовый баллончик, молоток и даже противогаз. И, согласитесь, вряд ли кто из нормальных людей будет одобрять и поддерживать провокации, ведущие к массовым беспорядкам. Впрочем, каждый имеет право на свое мнение. До тех пор, пока дело не доходит до правонарушений или преступлений.

А как же вся та поддержка, на которую ссылаются организаторы протестов? Как же лайки и репосты в соцсетях, крики в микроблогах: «Люба, мы с тобой! Не умирай!», - и так далее? Ответ на этот вопрос не так уж и сложен. Во-первых, многие из таких активистов не имеют к Москве, и, соответственно, к выборам в Мосгордуму, никакого отношения. Кстати, именно такие «межрегиональные» активисты, которые кочуют по «заказу» из Шиеса в Екатеринбург, оттуда в Москву или еще куда, составили более половины задержанных в субботу 27 июля. А, кроме того, никто не отменял накрутку ботами. В том же Твиттере среди активных сторонников Соболь вдруг в конце июля появилась масса аккаунтов с пустым профилем, а то и всего с 2-3 мя подписчиками на него, которые сами являются такими же «пустышками». Нет, никто не спорит, что у этих «вожаков» есть свои сторонники, но их далеко не так много, как они хотели бы видеть и пытаются представить. Это как в истории с подписными листами, где реальные избиратели соседствуют с «мертвыми душами».

И совершенно убийственные для заводил протестов цифры в пятницу озвучил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, у 22 кандидатов, которые не сумели пройти регистрацию, были обнаружены подписи 339 умерших людей, которые, совершенно точно, не могли ничего подписать. А всего у 29 кандидатов было обнаружено более 14 тысяч несуществующих избирателей.

За кого, извините, тут «топить» и ходить, кого поддерживать, если люди опустились до откровенной лжи, еще не добившись власти? Потому-то население, которое отнюдь не дураки и не «быдло», как любят называть народ лидеры с «прекрасными и светлыми лицами», им и не доверяет. И, с очень большой вероятностью, правильно делает.