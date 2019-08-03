Как советского «мастера шпионажа» из Москвы записали в «легенды украинской разведки»

Так про Анатолия Баронина в 70-е годы написал авторитетный немецкий журнал «Штерн». Тогда же он попал в бестселлер американского исследователя спецслужб Джона Бэррона "КГБ. Тайная работа советских разведчиков". Но на родине о подвигах резидентов узнают обычно после их кончины. Да и то не всегда.

ЧЕТЫРЕ ПЕРЕВОРОТА И ОДНА ВОЙНА

Баронин родился в 1932 году. В Москве. Отец был сотрудником госбезопасности. 60 лет назад, в августе 1959 года, Анатолий тоже стал работать в КГБ. После окончания разведшколы его отправили в Африку. В ту пору за влияние на «черном континенте» активно боролись СССР и США. На острие борьбы были КГБ и ЦРУ. Анатолий Викторович много лет был резидентом советской разведки в Гане, Нигерии, Либерии. Под дипломатическим прикрытием.

Как работал? Представление дает популярный сериал по сценарию Юлиана Семенова о противостоянии советской и американской разведок «ТАСС уполномочен заявить». В нем играли Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг Кикабидзе, Алексей Петренко и многие другие звезды экрана. Кстати, его премьера состоялась ровно 35 лет назад, 30 июля -10 августа 1984 г.

- В моей работе было многое прямо как в «ТАСС уполномочен заявить», - вспоминал на склоне лет Анатолий Викторович. - Правда, в реальности тогда события разворачивались не в Африке, как это показано в фильме, а в другом месте (советский дипломат Александр Огородник был завербован ЦРУ в Боливии и получил псевдоним «Трианон». Под ним предатель действует и в сериале, - Авт.) Хотя в остальном все построено на конкретных событиях с небольшим домыслом Юлиана Семенова. Директором фильма был мой приятель, знавший, чем я занимаюсь. А я как раз находился в Москве между загранкомандировками, и он предложил мне быть консультантом сериала. Но в конечном итоге руководство КГБ назначило консультантами представителей контрразведки, ведь это была в большей степени их операция. Что касается остального, то мне пришлось быть свидетелем четырех государственных переворотов и одной гражданской войны. Первый раз это произошло в 1966 году в Гане. По нашим меркам, он носил антисоветскую направленность и был инспирирован извне. В три часа ночи началась стрельба. Нужно было срочно ехать в посольство и информировать Москву. Сначала сел в машину, но затем передумал, решил, что пешком безопаснее. Всю дорогу, а это около километра, вокруг хаотично летали трассирующие пули. Все остальные дни тоже приходилось проводить на улицах, чтобы докладывать реальную картину.»

Во время другого путча - в Нигерии- советского резидента едва не расстрелял военный патруль. Из советского же «Калаша». Спасло хладнокровие Баронина. Дважды его пытались ликвидировать американцы. С помощью излюбленного в ту пору метода – автокатастрофы. «Было устройство, которым повреждали шину переднего колеса, и потом на трассе, нагревшись, она лопалась. Лишь по счастливой случайности все закончилось благополучно. А мой друг и коллега после подобной «диверсии» в тяжелом состоянии попал в больницу. Руководство отозвало разведчика, ведь дальше ему работать не дали бы.»

Представление о работе советского разведчика дает популярный сериал по сценарию Юлиана Семенова о противостоянии советской и американской разведок «ТАСС уполномочен заявить». Фото: кадр из фильма

СПАС МИР ОТ ЭБОЛЫ?

О главном же его подвиге сообщила на этой неделе Служба внешней разведки Украины. В некрологе.

« Во время работы в Нигерии в 1970-х годах Анатолию Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задачу Центра: получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола.»

Да-да, той самой Эболе, которую президент США Обама с трибуны ООН назвал в 2014 году главной угрозой человечеству, наряду с Россией и ИГИЛ (запрещена в РФ.-Авт.) А ВОЗ тогда наводил панику о вселенском море, который может опустошить планету. Раздували ее различные «эксперты», как наши, так и закардонные, только бы покрасоваться на фоне очередного катастрофического прогноза. Лишь наша «Комсомолка» в разгар той паники устами бывшего военного микробиолога Михаила Супотницкого успокаивала читателей, что эпидемия не выйдет за пределы «черного континента» и вскоре сама собой прекратится.

Супотницкий даже указал конкретные ее сроки прекращения. Так и случилось.

…Полвека назад мир потрясла трагедия на северо-востоке Нигерии. Неизвестная болезнь, похожая на тиф, выкосила деревню Ласса. КГБ заподозрило, что это янки разрабатывали новое биологическое оружие, но ситуация вышла из-под контроля. Ведь первыми жертвами стали сами американцы - врач и две медсестры. Баронин получил задание Центра – срочно достать образцы неизвестного вируса, чтобы наши медики создали антивирусные препараты. Москва также передала, что в случае успеха операции сам Председатель КГБ СССР Юрий Андропов обещал орден Ленина.

« К счастью, в то время в Нигерии работала советская миссия врачей, - вспоминал Баронин. – Я выбрал подходящего специалиста, сели мы в УАЗик и вдвоем направились искать эту деревню, расположенную за 1200 километров от столицы. Нашли. Добились разрешения исследовать тела умерших. Результатов никаких. Нужны были образцы крови, взятые у еще агонизирующего больного. А к тому времени эпидемию уже остановили, новых проявлений не было.

Нам пришлось обойти массу общественных и злачных мест, чтобы найти хоть какие-то зацепки и получить нужную информацию. Наконец, в одном из баров встретили медиков-аборигенов, которые за рюмкой рассказали, что у них полно пробирок с кровью, но их почему-то не разрешают брать на анализы. Я сделал вид, что не поверил и стал поднимать их на смех. Дошло до заключения пари. После очередной бутылки за наш счет один из них сбегал в больницу и торжествующе продемонстрировал пробирку с красной жидкостью. И, конечно же, за спасибо такие дела, сами понимаете, не делаются.»

Задание Центра резидент успешно выполнил. А вот с орденом Ленина вышла закавыка…

«Раз Андропов обещал, кому-то, по всей вероятности, орден дали, наверное, кураторам из Центра. Я в эти подробности не вникал. Главное, что образцы благополучно довезли обратно, не разбили по африканским дорогам и вместе с нашим сотрудником рейсом «Аэрофлота» доставили в Москву.»

Вот такая сенсационная история с Эболой. Ее, с подачи Службы внешней разведки Украины, опубликовали в эти дни многие наши информагентства, СМИ. Были даже заголовки про кончину разведчика, спасшего мир 50 лет назад от неизвестной смертельной Эболы. Прямо как в голливудских блокбастерах про эпидемии.

На самом деле это фейк. Похоже, СВР Незалежной запустила его, чтобы за счет «легенды украинской разведки» приподнять свой авторитет. К сожалению, российская пресса растиражировала историю без всякой проверки. Все клюнули на жуткую Эболу…

А проверяется все на раз! Трагедия в нигерийской Лассе случилась в 1969-м. Действительно, полвека назад. Вирус же, вызывающий геморрагическую лихорадку Эбола, открыли только в 1976-м. В районе реки Эболы в Заире. Отсюда и название смертельной болезни. В тот год в Заире и Судане за несколько недель ее жертвами стал 435 человек. Но Баронин в этих странах не работал.

Подвига разведчика это не умаляет. По заданию Москвы наш резидент действительно проехал на УАЗике более 2 тысяч км по опасным африканским дорогам в джунгли, до центра неизвестной эпидемии и обратно… Особенно рисковал жизнью в Лассе. Мог запросто заразиться страшным недугом, от которого тогда не было лекарств. Даже неизвестно было, как передается болезнь. В госпитале работали американцы. Но они явно не ожидали такой прыти от советской разведки и потому пробирки с кровью больных строго не охранялись. Задание Центра Баронин оперативно выполнил.

Но это была не Эбола (про нее, повторяю, научный мир еще не знал). А ее двоюродная сестра. Тоже пока безымянная. Вскоре ее назовут геморрагическая лихорадка Ласса. По имени деревни, где Баронин заполучил пробирки с кровью больных.

В природе много вирусных геморрагических лихорадок. Общее у них – высокая температура, сыпь, кровь перестает свертываться. И человек быстро умирает при явлениях интоксикационного шока, истекая кровью. Каждая имеет свою прописку, т.е., природный очаг. Обычно в его пределах и распространяется болезнь. Поэтому ни один такой вирус не может вызвать мировую пандемию, чем нас так пугали еще недавно Обама, ВОЗ и многочисленные «эксперты». Есть подобные лихоманки и в нашей стране. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (Поволжье), Конго-Крымская (Юг России), Омская (Сибирь). К счастью, у них совсем небольшой процент смертности. Самые опасные для человека - Эбола с родной сестрой Марбург (умирает до 90 процентов заболевших) и Ласса (20-30 процентов смертей у заразившихся). Недаром эта троица считается потенциальным компонентом биологического оружия.

Так что Баронин не зря рисковал жизнью. Наши специалисты смогли детально изучить новый смертоносный вирус.

На Африканском континенте периодически вспыхивают опасные болезни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРЕДАТЕЛЬ-ОДНОКАШНИК

…В 1971-м советский резидент спешно покинул Нигерию. Операция «Ласса» тут не при чем. Причина банальная – предательство.

- В 101-й Школе КГБ (ныне Академия внешней разведки имени Андропова) Баронин учился с Олегом Лялиным, - рассказывает историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов. – Потом их пути разошлись. Баронин уехал в Африку, а Лялин – в Англию от отдела «В» («Возмездие») Первого главного управления КГБ (службы внешней разведки). Лондонской “крышей” для него стало советское торгпредство. А начинал Лялин свою службу в другом отделе на Лубянке. Был в КГБ в 50-е годы скандально знаменитый 13-й отдел, который в обиходе называли «отделом мокрых дел». Трудились в нем специалисты по ликвидациям предателей, врагов советской власти за рубежом. Но после бегства на Запад Сташинского, ликвидировавшего в 1959-м лидера украинских националистов Бандеру, Хрущев прикрыл отдел, чтобы явить Западу свое миролюбие. Андропов, возглавив КГБ, реабилитировал его под новым названием. Перед «Возмездием» стояли более масштабные задачи – в случае новой войны проводить во вражеских странах диверсии, организовывать саботаж. Лялин идеально подходил для этой роли: прекрасный снайпер, парашютист, мастер рукопашного боя. В час «Ч» он должен был устроить взрывы на ключевых узлах транспорта и связи, военных базах и аэродромах Англии. Но в 1971-м пошел на предательство, попросил политическое убежище для себя и своей любовницы, секретарши из торгпредства. Спецслужбы Британии, затем США выпотрошили предателя. Лялин сдал всех наших разведчиков в Англии, своих агентов, два тайника с оружием, взрывчаткой, деньгами. В результате Лондон в сентябре 1971-го выслал сразу 105 советских дипломатов! Беспрецедентная акция! Но этим не ограничился урон предателя советской разведке. Лубянка срочно отозвала из разных стран всех сотрудников, кто мог когда-либо пересекаться с Лялиным. Таких набралось более трехсот! Пришлось собирать чемоданы и Баронину. Хотя в 101-й школе КГБ они учились под псевдонимами и предатель не мог знать его настоящей фамилии, но…

Западные спецслужбы составляли досье на всех сотрудников советских посольств, торгпредств, других загранучреждений. И предъявляли их фото перебежчикам из КГБ, ГРУ для опознания коллег. Лялин тоже долго изучал сотни фотографий. И среди прочих наших разведчиков опознал однокашника. Списки засвеченных предателем «советских шпионов» опубликовали в Англии. Так «выдающийся мастер шпионажа» попал в «Штерн», книгу американского публициста о КГБ.

Впрочем, пересидев в Москве полтора года, Баронин вновь вернулся на «черный континент». Резидентом в Либерию. Слишком ценным был его африканский опыт, умение наводить мосты с местными властями. А списки Лялина Москва объявила ложью, провокацией.

- Почему теперь на Незалежной полковника Баронина называют «легендой украинской разведки»? Даже приписывают ему открытие Эболы…

- Это из серии великих укров Христа, Будды, Тутанхамона… На Украину коренной москвич Анатолий Баронин попал, в общем-то, случайно. Вернувшись из африканской командировки, какое-то время поработал в центральном аппарате КГБ. В начале 86-го его решили отправить резидентом в Турцию, под дипломатической крышей. Но Турция – страна НАТО. О славных делах разведчика в Африке там были хорошо наслышаны. И в визе мягко отказали. Баронин понял, что «в поле» ему больше не работать. Тогда Лубянка предложила на выбор три должности - руководить разведработой в республиканских управлениях КГБ в Эстонии, Таджикистане или на Украине. Он выбрал третий вариант. Одна из причин, по его словам, состояла в том, что на Лубянке в его отделе было много этнических украинцев. Они агитировали шефа за «ридну неньку».

Надо отдать должное мужеству полковника. Тогда как раз случилась трагедия в Чернобыле. Анатолий Викторович по долгу службы прекрасно знал масштаб беды и мог спокойно отказаться от командировки. Кстати, коллеги ему на это откровенно намекали. Но полковник Баронин не привык уклоняться от опасностей. Сдав трехкомнатную квартиру в Москве, отправился с семьей к новому месту службы. В Киев. Прослужил пять лет в руководстве разведки советской Украины. А когда СССР развалился, ушел в отставку. В 59 лет.

Помыкавшись какое-то время без работы, он пошел преподавать в Институт Службы внешней разведки Украины. Как видим, настоящей разведкой, «в поле», Анатолий Викторович занимался лишь во времена СССР, работая на Москву. Так что в нашей памяти он останется как легендарный советский разведчик, - сказал в заключение историк спецслужб Геннадий Соколов.

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