2019-08-03T01:07:26+03:00
В мире

Как советского «мастера шпионажа» из Москвы записали в «легенды украинской разведки»

В Киеве на 87-м году скончался экс-сотрудник КГБ Анатолий Баронин, который, рискуя жизнью, добыл образцы загадочного африканского вируса
Евгений ЧЕРНЫХ
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Анатолий Баронин. Фото: szru.gov.uaАнатолий Баронин. Фото: szru.gov.ua
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Так про Анатолия Баронина в 70-е годы написал авторитетный немецкий журнал «Штерн». Тогда же он попал в бестселлер американского исследователя спецслужб Джона Бэррона "КГБ. Тайная работа советских разведчиков". Но на родине о подвигах резидентов узнают обычно после их кончины. Да и то не всегда.

ЧЕТЫРЕ ПЕРЕВОРОТА И ОДНА ВОЙНА

Баронин родился в 1932 году. В Москве. Отец был сотрудником госбезопасности. 60 лет назад, в августе 1959 года, Анатолий тоже стал работать в КГБ. После окончания разведшколы его отправили в Африку. В ту пору за влияние на «черном континенте» активно боролись СССР и США. На острие борьбы были КГБ и ЦРУ. Анатолий Викторович много лет был резидентом советской разведки в Гане, Нигерии, Либерии. Под дипломатическим прикрытием.

Как работал? Представление дает популярный сериал по сценарию Юлиана Семенова о противостоянии советской и американской разведок «ТАСС уполномочен заявить». В нем играли Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг Кикабидзе, Алексей Петренко и многие другие звезды экрана. Кстати, его премьера состоялась ровно 35 лет назад, 30 июля -10 августа 1984 г.

- В моей работе было многое прямо как в «ТАСС уполномочен заявить», - вспоминал на склоне лет Анатолий Викторович. - Правда, в реальности тогда события разворачивались не в Африке, как это показано в фильме, а в другом месте (советский дипломат Александр Огородник был завербован ЦРУ в Боливии и получил псевдоним «Трианон». Под ним предатель действует и в сериале, - Авт.) Хотя в остальном все построено на конкретных событиях с небольшим домыслом Юлиана Семенова. Директором фильма был мой приятель, знавший, чем я занимаюсь. А я как раз находился в Москве между загранкомандировками, и он предложил мне быть консультантом сериала. Но в конечном итоге руководство КГБ назначило консультантами представителей контрразведки, ведь это была в большей степени их операция. Что касается остального, то мне пришлось быть свидетелем четырех государственных переворотов и одной гражданской войны. Первый раз это произошло в 1966 году в Гане. По нашим меркам, он носил антисоветскую направленность и был инспирирован извне. В три часа ночи началась стрельба. Нужно было срочно ехать в посольство и информировать Москву. Сначала сел в машину, но затем передумал, решил, что пешком безопаснее. Всю дорогу, а это около километра, вокруг хаотично летали трассирующие пули. Все остальные дни тоже приходилось проводить на улицах, чтобы докладывать реальную картину.»

Во время другого путча - в Нигерии- советского резидента едва не расстрелял военный патруль. Из советского же «Калаша». Спасло хладнокровие Баронина. Дважды его пытались ликвидировать американцы. С помощью излюбленного в ту пору метода – автокатастрофы. «Было устройство, которым повреждали шину переднего колеса, и потом на трассе, нагревшись, она лопалась. Лишь по счастливой случайности все закончилось благополучно. А мой друг и коллега после подобной «диверсии» в тяжелом состоянии попал в больницу. Руководство отозвало разведчика, ведь дальше ему работать не дали бы.»

Представление о работе советского разведчика дает популярный сериал по сценарию Юлиана Семенова о противостоянии советской и американской разведок «ТАСС уполномочен заявить». Фото: кадр из фильма

Представление о работе советского разведчика дает популярный сериал по сценарию Юлиана Семенова о противостоянии советской и американской разведок «ТАСС уполномочен заявить». Фото: кадр из фильма

СПАС МИР ОТ ЭБОЛЫ?

О главном же его подвиге сообщила на этой неделе Служба внешней разведки Украины. В некрологе.

« Во время работы в Нигерии в 1970-х годах Анатолию Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задачу Центра: получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола.»

Да-да, той самой Эболе, которую президент США Обама с трибуны ООН назвал в 2014 году главной угрозой человечеству, наряду с Россией и ИГИЛ (запрещена в РФ.-Авт.) А ВОЗ тогда наводил панику о вселенском море, который может опустошить планету. Раздували ее различные «эксперты», как наши, так и закардонные, только бы покрасоваться на фоне очередного катастрофического прогноза. Лишь наша «Комсомолка» в разгар той паники устами бывшего военного микробиолога Михаила Супотницкого успокаивала читателей, что эпидемия не выйдет за пределы «черного континента» и вскоре сама собой прекратится.

Супотницкий даже указал конкретные ее сроки прекращения. Так и случилось.

…Полвека назад мир потрясла трагедия на северо-востоке Нигерии. Неизвестная болезнь, похожая на тиф, выкосила деревню Ласса. КГБ заподозрило, что это янки разрабатывали новое биологическое оружие, но ситуация вышла из-под контроля. Ведь первыми жертвами стали сами американцы - врач и две медсестры. Баронин получил задание Центра – срочно достать образцы неизвестного вируса, чтобы наши медики создали антивирусные препараты. Москва также передала, что в случае успеха операции сам Председатель КГБ СССР Юрий Андропов обещал орден Ленина.

« К счастью, в то время в Нигерии работала советская миссия врачей, - вспоминал Баронин. – Я выбрал подходящего специалиста, сели мы в УАЗик и вдвоем направились искать эту деревню, расположенную за 1200 километров от столицы. Нашли. Добились разрешения исследовать тела умерших. Результатов никаких. Нужны были образцы крови, взятые у еще агонизирующего больного. А к тому времени эпидемию уже остановили, новых проявлений не было.

Нам пришлось обойти массу общественных и злачных мест, чтобы найти хоть какие-то зацепки и получить нужную информацию. Наконец, в одном из баров встретили медиков-аборигенов, которые за рюмкой рассказали, что у них полно пробирок с кровью, но их почему-то не разрешают брать на анализы. Я сделал вид, что не поверил и стал поднимать их на смех. Дошло до заключения пари. После очередной бутылки за наш счет один из них сбегал в больницу и торжествующе продемонстрировал пробирку с красной жидкостью. И, конечно же, за спасибо такие дела, сами понимаете, не делаются.»

Задание Центра резидент успешно выполнил. А вот с орденом Ленина вышла закавыка…

«Раз Андропов обещал, кому-то, по всей вероятности, орден дали, наверное, кураторам из Центра. Я в эти подробности не вникал. Главное, что образцы благополучно довезли обратно, не разбили по африканским дорогам и вместе с нашим сотрудником рейсом «Аэрофлота» доставили в Москву.»

Вот такая сенсационная история с Эболой. Ее, с подачи Службы внешней разведки Украины, опубликовали в эти дни многие наши информагентства, СМИ. Были даже заголовки про кончину разведчика, спасшего мир 50 лет назад от неизвестной смертельной Эболы. Прямо как в голливудских блокбастерах про эпидемии.

На самом деле это фейк. Похоже, СВР Незалежной запустила его, чтобы за счет «легенды украинской разведки» приподнять свой авторитет. К сожалению, российская пресса растиражировала историю без всякой проверки. Все клюнули на жуткую Эболу…

А проверяется все на раз! Трагедия в нигерийской Лассе случилась в 1969-м. Действительно, полвека назад. Вирус же, вызывающий геморрагическую лихорадку Эбола, открыли только в 1976-м. В районе реки Эболы в Заире. Отсюда и название смертельной болезни. В тот год в Заире и Судане за несколько недель ее жертвами стал 435 человек. Но Баронин в этих странах не работал.

Подвига разведчика это не умаляет. По заданию Москвы наш резидент действительно проехал на УАЗике более 2 тысяч км по опасным африканским дорогам в джунгли, до центра неизвестной эпидемии и обратно… Особенно рисковал жизнью в Лассе. Мог запросто заразиться страшным недугом, от которого тогда не было лекарств. Даже неизвестно было, как передается болезнь. В госпитале работали американцы. Но они явно не ожидали такой прыти от советской разведки и потому пробирки с кровью больных строго не охранялись. Задание Центра Баронин оперативно выполнил.

Но это была не Эбола (про нее, повторяю, научный мир еще не знал). А ее двоюродная сестра. Тоже пока безымянная. Вскоре ее назовут геморрагическая лихорадка Ласса. По имени деревни, где Баронин заполучил пробирки с кровью больных.

В природе много вирусных геморрагических лихорадок. Общее у них – высокая температура, сыпь, кровь перестает свертываться. И человек быстро умирает при явлениях интоксикационного шока, истекая кровью. Каждая имеет свою прописку, т.е., природный очаг. Обычно в его пределах и распространяется болезнь. Поэтому ни один такой вирус не может вызвать мировую пандемию, чем нас так пугали еще недавно Обама, ВОЗ и многочисленные «эксперты». Есть подобные лихоманки и в нашей стране. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (Поволжье), Конго-Крымская (Юг России), Омская (Сибирь). К счастью, у них совсем небольшой процент смертности. Самые опасные для человека - Эбола с родной сестрой Марбург (умирает до 90 процентов заболевших) и Ласса (20-30 процентов смертей у заразившихся). Недаром эта троица считается потенциальным компонентом биологического оружия.

Так что Баронин не зря рисковал жизнью. Наши специалисты смогли детально изучить новый смертоносный вирус.

На Африканском континенте периодически вспыхивают опасные болезни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Африканском континенте периодически вспыхивают опасные болезни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРЕДАТЕЛЬ-ОДНОКАШНИК

…В 1971-м советский резидент спешно покинул Нигерию. Операция «Ласса» тут не при чем. Причина банальная – предательство.

- В 101-й Школе КГБ (ныне Академия внешней разведки имени Андропова) Баронин учился с Олегом Лялиным, - рассказывает историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов. – Потом их пути разошлись. Баронин уехал в Африку, а Лялин – в Англию от отдела «В» («Возмездие») Первого главного управления КГБ (службы внешней разведки). Лондонской “крышей” для него стало советское торгпредство. А начинал Лялин свою службу в другом отделе на Лубянке. Был в КГБ в 50-е годы скандально знаменитый 13-й отдел, который в обиходе называли «отделом мокрых дел». Трудились в нем специалисты по ликвидациям предателей, врагов советской власти за рубежом. Но после бегства на Запад Сташинского, ликвидировавшего в 1959-м лидера украинских националистов Бандеру, Хрущев прикрыл отдел, чтобы явить Западу свое миролюбие. Андропов, возглавив КГБ, реабилитировал его под новым названием. Перед «Возмездием» стояли более масштабные задачи – в случае новой войны проводить во вражеских странах диверсии, организовывать саботаж. Лялин идеально подходил для этой роли: прекрасный снайпер, парашютист, мастер рукопашного боя. В час «Ч» он должен был устроить взрывы на ключевых узлах транспорта и связи, военных базах и аэродромах Англии. Но в 1971-м пошел на предательство, попросил политическое убежище для себя и своей любовницы, секретарши из торгпредства. Спецслужбы Британии, затем США выпотрошили предателя. Лялин сдал всех наших разведчиков в Англии, своих агентов, два тайника с оружием, взрывчаткой, деньгами. В результате Лондон в сентябре 1971-го выслал сразу 105 советских дипломатов! Беспрецедентная акция! Но этим не ограничился урон предателя советской разведке. Лубянка срочно отозвала из разных стран всех сотрудников, кто мог когда-либо пересекаться с Лялиным. Таких набралось более трехсот! Пришлось собирать чемоданы и Баронину. Хотя в 101-й школе КГБ они учились под псевдонимами и предатель не мог знать его настоящей фамилии, но…

Западные спецслужбы составляли досье на всех сотрудников советских посольств, торгпредств, других загранучреждений. И предъявляли их фото перебежчикам из КГБ, ГРУ для опознания коллег. Лялин тоже долго изучал сотни фотографий. И среди прочих наших разведчиков опознал однокашника. Списки засвеченных предателем «советских шпионов» опубликовали в Англии. Так «выдающийся мастер шпионажа» попал в «Штерн», книгу американского публициста о КГБ.

Впрочем, пересидев в Москве полтора года, Баронин вновь вернулся на «черный континент». Резидентом в Либерию. Слишком ценным был его африканский опыт, умение наводить мосты с местными властями. А списки Лялина Москва объявила ложью, провокацией.

- Почему теперь на Незалежной полковника Баронина называют «легендой украинской разведки»? Даже приписывают ему открытие Эболы…

- Это из серии великих укров Христа, Будды, Тутанхамона… На Украину коренной москвич Анатолий Баронин попал, в общем-то, случайно. Вернувшись из африканской командировки, какое-то время поработал в центральном аппарате КГБ. В начале 86-го его решили отправить резидентом в Турцию, под дипломатической крышей. Но Турция – страна НАТО. О славных делах разведчика в Африке там были хорошо наслышаны. И в визе мягко отказали. Баронин понял, что «в поле» ему больше не работать. Тогда Лубянка предложила на выбор три должности - руководить разведработой в республиканских управлениях КГБ в Эстонии, Таджикистане или на Украине. Он выбрал третий вариант. Одна из причин, по его словам, состояла в том, что на Лубянке в его отделе было много этнических украинцев. Они агитировали шефа за «ридну неньку».

Надо отдать должное мужеству полковника. Тогда как раз случилась трагедия в Чернобыле. Анатолий Викторович по долгу службы прекрасно знал масштаб беды и мог спокойно отказаться от командировки. Кстати, коллеги ему на это откровенно намекали. Но полковник Баронин не привык уклоняться от опасностей. Сдав трехкомнатную квартиру в Москве, отправился с семьей к новому месту службы. В Киев. Прослужил пять лет в руководстве разведки советской Украины. А когда СССР развалился, ушел в отставку. В 59 лет.

Помыкавшись какое-то время без работы, он пошел преподавать в Институт Службы внешней разведки Украины. Как видим, настоящей разведкой, «в поле», Анатолий Викторович занимался лишь во времена СССР, работая на Москву. Так что в нашей памяти он останется как легендарный советский разведчик, - сказал в заключение историк спецслужб Геннадий Соколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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