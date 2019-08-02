2019-08-02T18:34:58+03:00
Политика

Путин принял «самого неопытного» губернатора

Президент обсудил помощь астраханским ветеранам
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Фото: kremlin.ruФото: kremlin.ru
Изменить размер текста:

С момента назначения Игоря Бабушкина исполняющим обязанности губернатора Астраханской области не прошло и двух месяцев, но Владимир Путин вновь встретился с «самым неопытным» руководителем региона в Кремле, чтобы обсудить ситуацию.

- В целом, на мой взгляд, вы уже там практически освоились, - резюмировал президент.

- С первых дней начал выезжать в населённые пункты, встречаться с людьми, - подтвердил Бабушкин, описав основные приоритеты работы. - Это рост качества жизни людей, повышение социальной защищённости граждан. Сегодня у нас незащищёнными оказались семьи, имеющие большое количество детей, ветераны труда, ветераны войны. Первой моей законодательной инициативой стало региональное расширение мер социальной поддержки, которое позволит нам охватить более 200 тысяч населения. С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят в силу.

- 205–206 тысяч астраханцев – это немалое число, - оценил Путин. - 280 миллионов потребуется, в 2020 году – 845 миллионов, а источники?

- Источники – из консолидированного бюджета Астраханской области.

- Получается? Вы посчитали?

- Да, получается, мы всё посчитали, и соизмерили наши возможности с существующими потребностями наших граждан, - подтвердил Бабушкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Бабушкин, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области: Почему люди мне верят? Потому что я не собираюсь их обманывать

Наш обозреватель вместе с фотокором провели два непростых рабочих дня с новым руководителем региона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«К волонтёрам всегда относились как к рабам»: добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах
В интервью RT Петр Проскуркин рассказал об особенностях работы на оппозиционера и о том, как организаторы протестных акций подставляли граждан под полицейские дубинки
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться в одном из самых громких арестов последнего времени - руководителя областного СК, обвиняемого в покушении на жизнь главы региона. Часть 2
Как генерал стал всесильным Хозяином Волгограда и чуть не ликвидировал губернатора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться в одном из самых громких арестов последнего времени - главы областного СК, обвиняемого в покушении на жизнь главы региона. Часть 1
Новости 24
Топ-менеджера фирмы, которая разрабатывает системы безопасности для банков, обокрали на полмиллиона рублей
Банковские мошенники обманули секретаря посольства Италии в Москве на 170 тысяч рублей
Индийский штат Джамму и Кашмир попросил туристов уехать из-за террористической угрозы
За сутки Минобороны потушило 60 очагов лесных пожаров в Сибири
Полиция советует гражданам воздержаться от участия в несогласованой акции 3 августа в Москве
Кучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения использовать в фильмах полицейскую форму
Сеул исключил Японию из «белого списка» торговых партнеров
В новых парашютах для «Ратника» десантники смогут вести бой в воздухе
В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности
Кокорин и Мамаев подали на УДО
Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасности
В НАТО отказались включать турецкие С - 400 в единую систему ПРО
МИД РФ предупредил российских туристов об аномальной жаре в Греции
В Швеции создали лицензию на попрошайничество
Рябков: НАТО дискредитирует себя заявлением о ДРСМД
У берегов острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1
Июль 2019 года стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Трамп призвал РФ и Китай договориться о контроле над вооружениями
Ученые Тюменского госуниверситета вместе с коллегами из РАН активизируют исследования в сфере добычи нефти и газа
Рябков: Путин и Трамп не обсуждали Украину во время последнего телефонного разговора
Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями
Меган Маркл и принц Гарри объяснили почему отписались ото всех в Instagram
Вашингтон призвал Москву и Пекин участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями
«Туполев» готовит свою замену для Ан-12
МЧС: Скорость распространения лесных пожаров в Сибири уменьшилась в пять раз
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом американской власти