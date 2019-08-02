Путин принял «самого неопытного» губернатора

С момента назначения Игоря Бабушкина исполняющим обязанности губернатора Астраханской области не прошло и двух месяцев, но Владимир Путин вновь встретился с «самым неопытным» руководителем региона в Кремле, чтобы обсудить ситуацию.

- В целом, на мой взгляд, вы уже там практически освоились, - резюмировал президент.

- С первых дней начал выезжать в населённые пункты, встречаться с людьми, - подтвердил Бабушкин, описав основные приоритеты работы. - Это рост качества жизни людей, повышение социальной защищённости граждан. Сегодня у нас незащищёнными оказались семьи, имеющие большое количество детей, ветераны труда, ветераны войны. Первой моей законодательной инициативой стало региональное расширение мер социальной поддержки, которое позволит нам охватить более 200 тысяч населения. С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят в силу.

- 205–206 тысяч астраханцев – это немалое число, - оценил Путин. - 280 миллионов потребуется, в 2020 году – 845 миллионов, а источники?

- Источники – из консолидированного бюджета Астраханской области.

- Получается? Вы посчитали?

- Да, получается, мы всё посчитали, и соизмерили наши возможности с существующими потребностями наших граждан, - подтвердил Бабушкин.

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