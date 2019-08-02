Юрист: За нападение на полицию во время протестов во всем мире суровое наказание

Следственный комитет задержал пятерых участников акции 27 июля в Москве. Среди них — Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. Следователи требуют из ареста из-за массовых беспорядков и нападения на полицию.

Сыщики имеют доказательства причастности к преступлениям более 10 граждан, «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы». Против них также будут возбуждены уголовные дела.

Насколько это законно? Об этом «КП» расспросила юриста Василия Пашкевича.

– Законно ли к ним применять эту статью?

– Право граждан на свободу собраний и митингов, шествий регулируется на ряду с международными правовыми нормами. Например, Конвенция о защите прав и свобод человека, Конституцией России. Вместе с тем, право граждан проводить митинги связано с обязанностью соблюдать требования закона. Это значит, что во время этих мероприятий должен быть порядок. Статья 212 Уголовного кодекса о массовых беспорядках предусматривает не только погромы, поджоги, применение оружия. Но и применение насилия в адрес сотрудников полиции. Судебная практика говорит о том, что применение насилия в адрес полиции на митингах – преступление. Если они нападали на полицию, призывали приходить на несанкционированную акцию – их могут привлечь к уголовной ответственности .

– Какое наказание им может грозить?

– Все зависит от обвинений. Организация массовых беспорядков – до 15 лет лишения свободы. Минимальное наказани в участии - до 3 лет лишения свободы. Призывы к массовым беспорядкам, вербовка, обучение лиц для участия в беспорядках тоже подрожали под эту статью.

– В других странах есть подобные статьи?

– Конечно. Там огромные штрафы. И вас без разговоров могут отправить в тюрьму, если вы напали на полицейского.

А КАК У НИХ?

Италия:

Проведение мероприятия без уведомления: штраф 103-413 евро, лишение свободы любого участника до 6 месяцев.

Проведение мероприятия при выданном запрете: штраф 206-413 евро, лишение свободы любого участника до 1 года.

Неповиновение требованиям полиции: лишение свободы от 1 до 12 месяцев, штраф – 30-413 евро.

Франция:

Организация мероприятия без уведомления: штраф организатору до 7,5 тысяч евро и лишение свободы до 6 месяцев.

Право полиции на разгон акции после двух призывов разойтись. Задержанным этого - штраф до 15 000 евро и лишение свободы до 1 года.

Швеция:

За несанкционированные митинги суровое: организаторам незаконного сборища грозит лишение свободы до четырех лет, участникам – до 2 лет.

КСТАТИ

ВЦИОМ: Каждый второй москвич (54%) согласен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения.

В связи с этим 27 июля в Москве состоялась акция протеста, о которой известно 83% горожан. Жесткие действия властей в ситуации несанкционированного митинга получили поддержку 61% опрошенных москвичей и 69% россиян.