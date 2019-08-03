Урал - Ростов 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Ростов" после трех резвых стартовых туров в июле едет в гости к "Уралу". Клуб из Екатеринбурга в этом сезоне успел побывать в ранге лидера Премьер-Лиги, но потом стало везти меньше. Ростовчане же играют чуть более стабильно - 2 победы и 1 ничья после трех встреч сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Урал - Ростов 3 августа 2019.

Статистика личных встреч Урал - Ростов 3 августа 2019

18 раз команды играли между собой в чемпионатах России. 3 матча выиграл "Урал", 5 раз встречи завершались вничью, а остальные 10 игр выигрывали ростовчане.

Прогнозы букмекеров на матч Урал - Ростов 3 августа 2019

"Ростов" должен одержать победу, либо же игра завершится вничью.

Прогноз на матч Урал - Ростов 3 августа 2019

У "Ростова" - неплохая форма на старте сезона, и он может навязать борьбу хозяевам поля.

Где смотреть матч Урал - Ростов 3 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Ростов можно посмотреть 3 августа и начнется в 14:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Урал - Ростов 3 августа 2019

Трансляция матча Урал - Ростов 3 августа 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.