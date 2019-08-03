2019-08-02T22:38:52+03:00
Спорт

Урал - Ростов 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Урал - Ростов 3 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

"Ростов" после трех резвых стартовых туров в июле едет в гости к "Уралу". Клуб из Екатеринбурга в этом сезоне успел побывать в ранге лидера Премьер-Лиги, но потом стало везти меньше. Ростовчане же играют чуть более стабильно - 2 победы и 1 ничья после трех встреч сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Урал - Ростов 3 августа 2019.

Статистика личных встреч Урал - Ростов 3 августа 2019

18 раз команды играли между собой в чемпионатах России. 3 матча выиграл "Урал", 5 раз встречи завершались вничью, а остальные 10 игр выигрывали ростовчане.

Прогнозы букмекеров на матч Урал - Ростов 3 августа 2019

"Ростов" должен одержать победу, либо же игра завершится вничью.

Прогноз на матч Урал - Ростов 3 августа 2019

У "Ростова" - неплохая форма на старте сезона, и он может навязать борьбу хозяевам поля.

Где смотреть матч Урал - Ростов 3 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Ростов можно посмотреть 3 августа и начнется в 14:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Урал - Ростов 3 августа 2019

Трансляция матча Урал - Ростов 3 августа 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.

Урал - Ростов 3 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спартак - Динамо 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Динамо 3 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Трамп заявил, что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожары
В России увеличили детские пособия для ряда семей
Синоптики объяснили погодные аномалии в России
В США начали разрабатывать запрещенные ДРСМД ракеты
В МИД РФ отреагировали на новые санкции США по делу Скрипалей
Журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинским
Владимир Путин утвердил поправки о снижении НДС для ягод и фруктов до 20%
Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года
СК: Среди задержанных на акции 27 июля выявлено более 130 уклонистов
Минск и Москва готовы подписать документ по отмене роуминга в начале сентября этого года
Путин подписал закон, который упростит выдачу украинцам вида на жительство в России
В подмосковном Одинцово локализовали крупный пожар на мебельной фабрике
В Киеве получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Правительство Москвы согласовало митинги на 10 и 11 августа на проспекте Сахарова
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве
Топ-менеджера фирмы, которая разрабатывает системы безопасности для банков, обокрали на полмиллиона рублей
Банковские мошенники обманули секретаря посольства Италии в Москве на 170 тысяч рублей
Индийский штат Джамму и Кашмир попросил туристов уехать из-за террористической угрозы
За сутки Минобороны потушило 60 очагов лесных пожаров в Сибири
Полиция советует гражданам воздержаться от участия в несогласованой акции 3 августа в Москве
Кучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения на использование в фильмах полицейской формы