2019-08-03T12:56:13+03:00
Спорт

Лионелю Месси увеличили срок: он на три месяца отстранен от игр за сборную Аргентины

Все это - последствия его заявлений на Кубке Америки 2019 в Бразилии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Лионель Месси дисквалифицирован и не сможет сыграть за сборную.Лионель Месси дисквалифицирован и не сможет сыграть за сборную.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лионель Месси продолжает получать "тычки" за свои высказывания после Кубка Америки 2019 года. Он после турнира в Бразилии высказал ряд критических слов в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и даже отказался выходить на церемонию награждения бронзовыми медалями турнира после игры за 3-е место.

Если раньше Месси был дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на 1,5 тысячи долларов, то теперь для 32-летнего форварда сборной Аргентины наказание стало более суровым. Ему запрещено в ближайшие три месяца играть за сборную, то есть он появится на поле в майке сборной Аргентины только в ноябре. А это значит - пропустит начало отборочного турнира ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Помимо этого, сумма штрафа была увеличена до 50 тысяч долларов.

Напомним, что особо сильными высказывания Месси были после полуфинала Кубка Америки, в котором Аргентина проиграла 0:2 хозяевам турнира. А после игры за "бронзу" с Чили Лео и вовсе устроил демарш.

Федерация футбола Аргентины пыталась "замолвить словечко" за Месси, отправив в КОНМЕБОЛ письмо с просьбой отменить наказание - удаление в матче против Чили (2:1). К тому посланию прилагалось письмо с извинениями от Месси.

У Месси есть семь дней на то, чтобы подать апеляцию. В противном случае он не сыграет в товарищеских играх против Чили, Мексики, Германии и в первой игре отборочного турнира ЧМ-2022.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Урал - Ростов 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Урал - Ростов 3 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Спартак - Динамо 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Динамо 3 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
минздрав составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с расстройствами психики
В Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов
Ювентус отклонил первое предложение Арсенала по Ругани
Северная Корея сообщила об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
В Минобороны РФ заявили, что для проведения разведки очагов пожаров в Красноярский край переброшены самолеты Су-24МР
Италия предложила РФ помощь в тушении пожаров в Сибири
Мутко раскритиковал работу иркутских властей по предоставлению пострадавшим жилья
Под полом московской "Чайханы" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногами
В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ
В США озвучили сумму расходов на расследование Мюллера по "российскому вмешательству"
В Интернете обвинили мать жениха за наряд "невесты"
В столичном районе Замоскворечье несколько вертолетов тушат пожар в нежилом здании
Американские СМИ заявили, что Boeing737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года
Украинские СМИ назвали зарплату Владимира Зеленского
Минздрав России назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезом
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии