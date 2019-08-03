Лионелю Месси увеличили срок: он на три месяца отстранен от игр за сборную Аргентины

Лионель Месси продолжает получать "тычки" за свои высказывания после Кубка Америки 2019 года. Он после турнира в Бразилии высказал ряд критических слов в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и даже отказался выходить на церемонию награждения бронзовыми медалями турнира после игры за 3-е место.

Если раньше Месси был дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на 1,5 тысячи долларов, то теперь для 32-летнего форварда сборной Аргентины наказание стало более суровым. Ему запрещено в ближайшие три месяца играть за сборную, то есть он появится на поле в майке сборной Аргентины только в ноябре. А это значит - пропустит начало отборочного турнира ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Помимо этого, сумма штрафа была увеличена до 50 тысяч долларов.

Напомним, что особо сильными высказывания Месси были после полуфинала Кубка Америки, в котором Аргентина проиграла 0:2 хозяевам турнира. А после игры за "бронзу" с Чили Лео и вовсе устроил демарш.

Федерация футбола Аргентины пыталась "замолвить словечко" за Месси, отправив в КОНМЕБОЛ письмо с просьбой отменить наказание - удаление в матче против Чили (2:1). К тому посланию прилагалось письмо с извинениями от Месси.

У Месси есть семь дней на то, чтобы подать апеляцию. В противном случае он не сыграет в товарищеских играх против Чили, Мексики, Германии и в первой игре отборочного турнира ЧМ-2022.