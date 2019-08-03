2019-08-03T13:07:30+03:00
Спорт

Больше не тайна: появилось полное видео короткой программы Алины Загитовой на новый сезон

Фигуристка представила этот прокат на шоу в Японии [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Новую короткую программу Алины Загитовой увидели поклонники в Японии.Новую короткую программу Алины Загитовой увидели поклонники в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 фигуристка Алина Загитова в эти дни находится в Японии на ледовом шоу The Ice. И в сети уже появилось видео, которое ждали тысячи болельщиков спортсменки. Наконец-то все увидели премьеру короткой программы Алины на новый сезон.

Ранее в конце июля именно вопрос наличия короткой программы на грядущий сезон не давал покоя поклонникам фигуристки. И вот она вместе со своим хореографом объявила - постановка будет по трек израильской исполнительницы Ясмин Леви "Я ухожу". А чуть позже Загитова показала и новое эффектное платье для этой программы.

Серия шоу The Ice 2019 года стартовала еще 27 июля, а уже завтра, 4 августа, ожидается последнее выступление в этом туре. Для Алины Загитовой текущим летом это уже третий визит в Японию. Ранее она уже побывала на двух шоу и немного задержалась в стране после победного чемпионата мира 2019 в Сайтаме.

Увидеть Алину Загитову можно будет вживую уже совсем скоро - 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужники" пройдут контрольные прокаты сборной России на новый сезон.

Alina Zagitova NEW Short program 2019 8 3.Полное видео короткой программы Алины Загитовой на сезон 2019/2020

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Урал - Ростов 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Урал - Ростов 3 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Спартак - Динамо 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Динамо 3 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
минздрав составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с расстройствами психики
В Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов
Ювентус отклонил первое предложение Арсенала по Ругани
Северная Корея сообщила об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
В Минобороны РФ заявили, что для проведения разведки очагов пожаров в Красноярский край переброшены самолеты Су-24МР
Италия предложила РФ помощь в тушении пожаров в Сибири
Мутко раскритиковал работу иркутских властей по предоставлению пострадавшим жилья
Под полом московской "Чайханы" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногами
В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ
В США озвучили сумму расходов на расследование Мюллера по "российскому вмешательству"
В Интернете обвинили мать жениха за наряд "невесты"
В столичном районе Замоскворечье несколько вертолетов тушат пожар в нежилом здании
Американские СМИ заявили, что Boeing737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года
Украинские СМИ назвали зарплату Владимира Зеленского
Минздрав России назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезом
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии