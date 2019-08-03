Больше не тайна: появилось полное видео короткой программы Алины Загитовой на новый сезон

Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 фигуристка Алина Загитова в эти дни находится в Японии на ледовом шоу The Ice. И в сети уже появилось видео, которое ждали тысячи болельщиков спортсменки. Наконец-то все увидели премьеру короткой программы Алины на новый сезон.

Ранее в конце июля именно вопрос наличия короткой программы на грядущий сезон не давал покоя поклонникам фигуристки. И вот она вместе со своим хореографом объявила - постановка будет по трек израильской исполнительницы Ясмин Леви "Я ухожу". А чуть позже Загитова показала и новое эффектное платье для этой программы.

Серия шоу The Ice 2019 года стартовала еще 27 июля, а уже завтра, 4 августа, ожидается последнее выступление в этом туре. Для Алины Загитовой текущим летом это уже третий визит в Японию. Ранее она уже побывала на двух шоу и немного задержалась в стране после победного чемпионата мира 2019 в Сайтаме.

Увидеть Алину Загитову можно будет вживую уже совсем скоро - 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужники" пройдут контрольные прокаты сборной России на новый сезон.