"Тяжело переживать гнев и злость": опозоренная Толкалина потрясена оскорблениями зрителей

Настоящий шок пережила Любовь Толкалина на гастролях. Актриса прилетела в Ейск, где должна была с труппой дать спектакль "Мастер и Маргарита". Однако представление не состоялось, а на артистку обрушился шквал негатива. Звезда была вынуждена даже опубликовать видео, в котором рассказала о случившемся.

Любовь Толкалина извинилась за срыв спектакля в курортном Ейске. Дело в том, что в день выступления в городе отмечали праздник урожая и день ВДВ. Из-за усиления проверок при подъезде к Ейску автобус с основной частью актеров, декорациями и костюмами был задержан на досмотр.

"Ребята ехали целый день, 12 часов специально, чтобы приехать ко времени спектакля. По милости наших доблестных органов правопорядка до 22:00 после тяжелейшей дороги находились на допросе. После чего их отпустили, просто извинившись за беспокойство...", - начала свое обращение к публике бывшая жена Егора Кончаловского.

По ее словам, это все мелочи. Самое страшное случилось позже, когда она вышла к зрителям. "Люди, зрители, пришедшие в театр, кричали, что я их ограбила и виновница обмана, преступница. Требовал, чтобы я вернула им деньги, кричали - позор, не дав себе труда подумать, что существуют прокатчики, продюсеры, которые продают билеты и несут материальную ответственность", - с горечью поделилась опозоренная актриса.

Толкалина не понимает, за что на нее накинулась публика: "Ведь моя задача быть готовой к спектаклю в нужное время. Я лично отвечаю только за качество моей работы. Я билеты не продаю. Я артистка, позвольте напомнить...".

Знаменитость заявила, что сильно страдает от отмены спектакля. "Я еще раз прошу прощения у всех пострадавших... Очень тяжело переживать гнев и злость людей, которые пришли в театр. Вот это было действительно страшно. Столько ненависти... Люди в одну секунду готовы потерять человеческое лицо, лишь бы только был повод, и скатиться в открытую площадную брань...", - написала в блоге потрясенная произошедшим звезда.