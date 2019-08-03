Футолисты "Ростова" и "Урала" выдали супершоу в Екатеринбурге, сыграв вничью 2:2

В субботу, 3 августа, в Екатеринбурге матчем "Урала" и "Ростова" открылась программа 4 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Эти две команды на старте сезона успешно провели три июльских тура и входили в лидирующую группу в турнирной таблице первенства страны. "Ростов" - третий, "Урал" - пятый. А за сутки до поединка в стан ростовчан пришла позитивная новость - главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин был назван лучшим тренером Премьер-Лиги в июле месяце. Его команда дважды выиграла (Оренбург 2:1, Арсенал 3:2) и сыграла вничью (Спартак 2:2). Имея отличную команду на ходу, видимо, по этой причине наставник ростовчан не сделал перемен в составе по сравнению с прошлой игрой в Туле.

С первых минут встречи ростовчане действовали более активно, раз за разом ударами то пугая защитников хозяев, то испытывая на прочность вратаря "Урала". Но все никак не получалось. А вот уральцы, отсидевшись "в окопах", пошли в ответную атаку. И первый же осмысленный выход в атаку "Урала" выдался голевым.

На 14-й минуте матча после подачи Димитрова гол в ворота "Ростова" забил Андрей Панюков. Он "раскачал" защитника, и отцепившись от него, послал мяч точно в ворота Сергея Песьякова. До конца первого тайма, несмотря на массированные атаки ростовчан, счет остался без перемен - "Урал" ушел на отдых, выигрывая с минимальным счетом 1:0.

В середине второго тайма "Ростов" смог отыграться! После множества атак на ворота уральцев на 67-й минуте поединка полузащитник гостей Хорен Байрамян подал с фланга на Шомуродова, который точно в одно касание послал мяч под перекладину. И счет так стал 1:1. Для Шомуродова этот мяч стал третьим в четырех играх на старте сезона.

На 81-й минуте "Урал" все же вышел вперед. Владимир Ильин после дикой ошибки "Ростова" в обороне оказался в одиночестве перед Сергеем Песьяковым и поразил ворота соперников. 2-1. Хозяева вышли вперед в финале поединка. Но спустя три минуты счет вновь становится равным! Бьорн Сигурдарссон после навеса Романа Еременко головой вколачивает мяч за линию ворот "Урала". 2-2 за пять минут до конца!

И матч в итоге так и завершился - вничью 2:2.