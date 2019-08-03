2019-08-03T15:55:06+03:00
Спорт

Футолисты "Ростова" и "Урала" выдали супершоу в Екатеринбурге, сыграв вничью 2:2

Первая игра 4 тура чемпионата России в Премьер-Лиге завершилась градом голов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Ростов" сыграл против "Урала" в матче 4 тура чемпионата России."Ростов" сыграл против "Урала" в матче 4 тура чемпионата России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 3 августа, в Екатеринбурге матчем "Урала" и "Ростова" открылась программа 4 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Эти две команды на старте сезона успешно провели три июльских тура и входили в лидирующую группу в турнирной таблице первенства страны. "Ростов" - третий, "Урал" - пятый. А за сутки до поединка в стан ростовчан пришла позитивная новость - главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин был назван лучшим тренером Премьер-Лиги в июле месяце. Его команда дважды выиграла (Оренбург 2:1, Арсенал 3:2) и сыграла вничью (Спартак 2:2). Имея отличную команду на ходу, видимо, по этой причине наставник ростовчан не сделал перемен в составе по сравнению с прошлой игрой в Туле.

С первых минут встречи ростовчане действовали более активно, раз за разом ударами то пугая защитников хозяев, то испытывая на прочность вратаря "Урала". Но все никак не получалось. А вот уральцы, отсидевшись "в окопах", пошли в ответную атаку. И первый же осмысленный выход в атаку "Урала" выдался голевым.

На 14-й минуте матча после подачи Димитрова гол в ворота "Ростова" забил Андрей Панюков. Он "раскачал" защитника, и отцепившись от него, послал мяч точно в ворота Сергея Песьякова. До конца первого тайма, несмотря на массированные атаки ростовчан, счет остался без перемен - "Урал" ушел на отдых, выигрывая с минимальным счетом 1:0.

В середине второго тайма "Ростов" смог отыграться! После множества атак на ворота уральцев на 67-й минуте поединка полузащитник гостей Хорен Байрамян подал с фланга на Шомуродова, который точно в одно касание послал мяч под перекладину. И счет так стал 1:1. Для Шомуродова этот мяч стал третьим в четырех играх на старте сезона.

На 81-й минуте "Урал" все же вышел вперед. Владимир Ильин после дикой ошибки "Ростова" в обороне оказался в одиночестве перед Сергеем Песьяковым и поразил ворота соперников. 2-1. Хозяева вышли вперед в финале поединка. Но спустя три минуты счет вновь становится равным! Бьорн Сигурдарссон после навеса Романа Еременко головой вколачивает мяч за линию ворот "Урала". 2-2 за пять минут до конца!

И матч в итоге так и завершился - вничью 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Урал - Ростов 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Урал - Ростов 3 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Спартак - Динамо 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Динамо 3 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Названа основная версия причин пожара в центре Москвы
ГУ МВД: На несогласованной акции задержали 30 человек
Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК Навального
Роспотребнадзор напомнил россиянам об угрозах отдыха в тропических странах
Пентагон объявил о разработке ракет, запрещенных ДРСМД
Ленинградская область отмечает 92-летие со дня образования
Британка чуть не лишилась конечностей после купания в джакузи
На севере Фиджи упал медицинский вертолет
Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры-2019
Минздрав составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с расстройствами психики
В Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов
Ювентус отклонил первое предложение Арсенала по Ругани
Северная Корея сообщила об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
В Минобороны РФ заявили, что для проведения разведки очагов пожаров в Красноярский край переброшены самолеты Су-24МР
Италия предложила РФ помощь в тушении пожаров в Сибири
Мутко раскритиковал работу иркутских властей по предоставлению пострадавшим жилья
Под полом московской "Чайханы" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногами
В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ
В США озвучили сумму расходов на расследование Мюллера по "российскому вмешательству"
В Интернете обвинили мать жениха за наряд "невесты"
В столичном районе Замоскворечье несколько вертолетов тушат пожар в нежилом здании
Американские СМИ заявили, что Boeing737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года
Украинские СМИ назвали зарплату Владимира Зеленского
Минздрав России назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезом
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии